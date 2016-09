Edital apoiará as pesquisas em infraestrutura na Amazônia Legal

Está aberta a chamada pública de apoio à infraestrutura de projetos de pesquisa de Instituições Científicas e Tecnológicas da Amazônia Legal. Serão até R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/Ação Transversal. O edital foi lançado pela Financiadora de Estudos e Projetos, nesta semana. Os projetos podem ser enviados até o dia 10 de outubro.

A vulnerabilidade das cidades do AM às mudanças climáticas

Equipe de pesquisadores coordenada por Ulisses Confalonieri, do Centro de Pesquisa René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Belo Horizonte, cruzou os dados das previsões para o futuro do clima na região, entre 2041 e 2070, com informações sobre a realidade social, econômica, ambiental e de saúde atual dos 62 municípios do Amazonas para não só verificar o quão vulneráveis eles estão às possíveis alterações nos padrões do tempo como identificar quais são estas vulnerabilidades. O objetivo é ajudar os governos a priorizarem investimentos e melhor alocarem recursos em projetos que visem preparar os municípios às mudanças, em três pilares: sua sensibilidade (pobreza, taxa de infecção por doenças associadas ao clima e situação demográfica); sua exposição (grau de preservação do ambiente e manutenção da cobertura vegetal e o histórico de eventos extremos, como secas ou inundações); e sua capacidade de resposta (qualidade da infraestrutura e instituições, como saneamento básico, acesso à água potável e a existência, ou não, de um departamento de Defesa Civil).

Temer: governo não é ‘idiota’ de cortar direitos

O presidente Michel Temer disse que vai combater versões de que seu governo irá retirar direitos trabalhistas. Segundo ele, nenhum governo é “idiota” de cortar esses direitos. De acordo com o presidente, a divulgação desse tipo de informação “cria problemas” para o governo.

‘Dificilmente Lula escapa de uma condenação’

O ex-presidente do STF Carlos Velloso disse que será muito difícil Lula escapar da condenação. “Tivesse ele ainda foro privilegiado haveria dificuldade para o caso andar. Ele terá as garantias asseguradas, mas dificilmente não será condenado”.

Novo corregedor

O delegado federal Fabio Sandro Pessoa Pegado foi nomeado corregedor regional da Polícia Federal no Amazonas, substituindo o delegado Domingos Rodrigues.

Ainda Coari

O Tribunal de Contas da União (TCU) notificou a Penta Ltda. e o ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro a se defenderem ou devolverem R$ 80 mil, de convênio da Suframa, atualizados desde 2001.

R$ 1,7 milhão

O TCU notificou Carlos Araújo da Rocha, do Instituto de Tecnologia, Pesquisa e Cultura da Amazônia, a recolher R$ 1,7 milhão, mais multa de R$ 140 mil, aos cofres públicos.

Heliponto aprovado

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica aprovou o Plano Básico de Zona de Proteção do Heliponto do Hospital da Zona Norte, em Manaus.

Imigrantes apoiados

A Fundação Banco do Brasil aprovou R$ 141 mil, em convênio, à Cáritas Diocesana de Manaus, para o trabalho com imigrantes em vulnerabilidade social e econômica.

ZFM em Goiás

O Governo do Amazonas remarcou para o dia 26 deste mês a concorrência para o armazém alfandegado da Zona Franca de Manaus (ZFM), em Anápolis (GO).

Bolsas renovadas

O Inmetro aprovou a renovação das bolsas aos bolsistas do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), por 12 meses.

‘Amigos da Verdade’

A Câmara de Manaus aprovou a utilidade pública da ‘Associação Beneficente Amigos de Verdade’.

Em Brasilia sem Temer

Na primeira caravana a Brasília após o impeachment de Dilma Rousseff e de Michel Temer ter sido efetivado no cargo, os governadores de todos os Estados se ressentiram de não terem sido recebidos pelo presidente.

Investigação de denúncia

O Ministério Público do Estado converteu em Procedimento Preparatório a denúncia de irregularidades no funcionamento da Associação dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas.