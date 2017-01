Em Manaus, curso ensina como comprar e vender ações na Bolsa de Valores

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – Uma das principais dúvidas de quem decide investir na Bolsa de Valores é saber a hora certa para comprar ou vender suas ações. Para ajudar esse investidor, neste sábado (21), acontecerá o curso ‘Análise técnica de ações na Bolsa de Valores’, no Impact Hub Manaus (Avenida Efigênio Sales, 1299 – Aleixo).

O curso será ministrado pelo assessor de investimentos Gabriel Pozzetti e, além de ensinar o investidor qual o momento certo de comprar ou vender ações, o curso explica toda a movimentação de preços do dólar, euro, mercadorias e futuros. “Na prática, ensina a ganhar com a valorização e a não perder com a desvalorização”, afirma Pozzetti.

De acordo com o especialista, o mercado financeiro e a Bolsa de Valores são a forma mais democrática de investimentos no mundo, mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento.

“Quando se fala em investimento, as pessoas pensam logo em Poupança. Mas é na Bolsa de Valores que o pequeno investidor pode ter acesso a investimentos mais rentáveis. É no mercado financeiro onde se tem a oportunidade de ficar milionário no longo prazo sem participar diretamente de um negócio”, pontua.

O conteúdo do curso conta com ‘Introdução a Análise Técnica’; ‘Teorias de Dow’ (de Charles Dow, um dos fundadores da Bolsa Dow Jones, dos Estados Unidos); ‘Tipos de Gráficos’; ‘Tendências’; ‘Gaps’; ‘Candlestick’; ‘Indicadores’; ‘Sequência de Fibonacci’; ‘Bandas de Bollinger’; ‘Aspectos emocionais’; ‘Gerenciamento de capital e controle de operações’.

Gabriel Pozzetti é educador financeiro certificado, assessor de investimentos credenciado pela XP, gerente bancário credenciado pela Anbima, certificado BM&F Bovespa.

Interessados em participar do curso podem obter informações por meio do site www.escoladeinvestidores.com ou pelo telefone (92) 99294-4989.

Futuro da Previdência no Brasil

No dia 25, Gabriel Pozzetti vai trazer o debate sobre mudanças na Previdência no Brasil e brasileiros que estão em busca de novos meios para garantir uma aposentadoria tranquila sem depender do governo. Trata-se do curso ‘O futuro da Previdência no Brasil’, também na sede do Impact Hub Manaus.

No conteúdo estão temas como ‘Rendimento da aposentadoria pública’, ‘Funcionamento do INSS’, ‘Por que a conta não fecha?’ e ‘Pirâmide de recolhimento’. O curso é voltado para provedores de família que desejam ter uma aposentadoria tranquila sem depender do governo.

Confira mais sobre a programação do Impact Hub:

‘Fuck up nights’: Nesta quinta-feira (19), o encontro será no Local Hostel (Rua Marçal, 72, Centro), com Durval Braga Neto (Parque de Ideias), Joana Moss (Salada Mix), Amadeu Amâncio (Empresa de contabilidade) e Márcia Raquel (professora de Mkt da UEA), que vão contar casos de fracassos profissionais. O evento tem como objetivo inspirar os participantes mostrando que também é possível aprender muito com os erros. Mais informações: 3236-0658.

Bate-papo sobre maternidade: Nesta quinta-feira (19), com Patrícia Delpino Martins, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, que apresentará o programa ‘Pachamama Ekos’, na busca para resgatar a essência da maternidade oferecendo o autoconhecimento e medicinas naturais. Mais informações: 3236-0658.

‘Meu primeiro robô’: No dias 21 e 28 de janeiro, acontecerá o workshop ‘Meu primeiro robô’, com Glauco Aguiar, especialista em robótica educacional e fundador do clube de robótica da Fucapi. Indicado para crianças na faixa etária entre 7 e 14 anos, o curso vai ensinar como montar e programar um robô Mindstorms. Mais informações: www.manaostech.com/loja ou pelo 98167-9003.

Vida saudável: Toda segunda-feira é dia de ‘Sexy Salad’ no Impact Hub. É o dia oficial sem carne no espaço. No próximo dia 23, vai ter moqueca vegana no cardápio. Para participar do almoço saudável, custa R$ 10. Quem preferir pode levar sua própria salada e não precisa pagar nada.

‘Conversa Singulari’: No dia 24, Luciana Minev vai comandar a ‘Conversa Singulari’. Com o tema ‘Gestão de pessoas não é papel do RH’, o encontro visa mostrar que gerir pessoas é papel do gestor, independente da área de atuação. O evento será aberto ao público e terá duas horas de duração, de 18h30 até 20h30. Mais informações: 3236-4036 e contato@singulari.com.br

Happy hour sem glúten e sem leite: No dia 27, a partir das 18h, acontecerá uma happy hour diferente. Voltado para quem sofre com alergias alimentares, com degustação de petiscos sem glúten e sem leite. Também será exibido um documentário sobre o tema e um depoimento de Talita Benício que, para atender a própria necessidade, acabou abrindo um negócio que comercializa pães e bolos sem glúten e sem leite. Acesso gratuito.

Free day: Toda última sexta-feira do mês (em janeiro, dia 27) tem Free Friday no Impact Hub. Um dia para aproveitar o espaço sem custo.

1, 2, 3 Gravando: No dia 28, o produtor de conteúdo digital Ricardo Moraes ministrará um curso de roteiro e edição de vídeo para mídias sociais. O curso será dividido em três partes: roteiro, gravação e edição. Pela manhã, das 8h às 12h, aula teórica e à tarde, das 14h às 18h, aula prática. Mais informações: 99192-5938 e 99360-1651.

Sonho grande: No dia 31, o Núcleo Fundação Estudar – comunidade que reúne pessoas com o propósito de serem os futuros transformadores do Brasil – realizará o ‘Núcleo Talks’. No encontro que tem o tema ‘Sonho Grande – execução’, Juliana Teles e Marcus Bessa, cofundadores do Impact Hub em Manaus, vão contar como tiraram o sonho deles (criar um Hub na cidade) do papel. O bate-papo inspirador será aberto a quem tem um grande sonho e quer encontrar num caminho para realizá-lo.