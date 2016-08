Em Manaus, grupo é preso após assalto a loja de departamento

Manaus – Um grupo, formado por quatro presidiários do regime semiaberto, foi preso, na manhã deste domingo (28), após ter assaltado uma loja de departamento, na Avenida Grande Circular, no São José, zona leste de Manaus. Durante o roubo, 3 funcionários foram feitos reféns e um deles foi agredido com coronhada. As informações são do sargento Irailton, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante a abordagem, um dos suspeitos, Lailson Costa Gama, 36, foi atingido com um tiro no braço esquerdo. Ele foi baleado ao ter atirado contra os policiais.

Além dele, também foram presos André Godinho da Silva, 24, e Otávio Caetano Soares, 24, e Marcos Tadeu. Para a equipe de reportagem, Otávio disse que saiu do semiaberto do Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj).

De acordo com o sargento, André e Otávio não chegaram a entrar na loja. “Eles estavam dando apoio em uma picape e os outros dois estavam em uma moto”, lembrou o policial, informando que com os suspeitos foram encontradas um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 milímetros.