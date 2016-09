Em Manaus, homem é encontrado morto em lixeira na Ponta Negra

Por Carla Albuquerque /Diário do Amazonas

Manaus – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), em uma lixeira, na Avenida Cecília Meireles, na Ponta Negra.

Segundo policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um ciclista encontrou o corpo, por volta de 7h30. O homem estava enrolado em panos, com as mãos e os pés amarrados, para trás, com fios elétricos.

De acordo com peritos do Instituto de Criminalística, foi identificado um achatamento de crânio e a suspeita é que tenha sido provocado por uma paulada.