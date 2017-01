Em Manaus, Impact Hub realiza circuito de palestras e cursos em janeiro

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – No mês de janeiro, o espaço criativo e de coworking Impact Hub Manaus (Avenida Efigênio Sales, 1299 – Aleixo) vai sediar uma série de palestras, workshops e cursos de diversos segmentos. Nesta quarta-feira (18) acontecerá mais uma edição do ‘Makers Manaus Talks’, com o tema ‘Design e sustentabilidade’, para debater como a sustentabilidade passou a ser efetivamente importante em diversos âmbitos de discussão do conhecimento.

Anne Mello, Mestre em Design e Sociedade pela PUC-Rio, vai comandar o workshop, que é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas por meio dos contatos (92) 98162-0556 e carlosjunio@gmail.com.

Na quinta-feira (19), o Impact Hub, em parceria com o Local Hostel, realiza mais uma edição das ‘Fuck Up Nights’, um encontro mensal e divertido no qual pessoas compartilham casos de fracassos profissionais. O evento tem como objetivo inspirar os participantes mostrando que também é possível aprender muito com os erros.

Neste mês, Durval Braga Neto (Parque de Ideias), Joana Moss (Salada Mix), Amadeu Amâncio (Empresa de contabilidade) e Márcia Raquel (professora de Mkt da UEA) vão contar suas histórias.

Bate-papo sobre maternidade

A verdadeira cultura da maternidade será o tema do bate-papo na próxima sexta-feira (20). Patrícia Delpino Martins, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, apresentará o programa ‘Pachamama Ekos’, que busca resgatar a essência da maternidade oferecendo o autoconhecimento e medicinas naturais.

O programa também visa impactar na prevenção à saúde e gravidez na adolescência, maior conexão com a natureza, conscientização e diminuir violências (obstétrica e doméstica). Podem participar do evento gestantes, famílias, profissionais de saúde, doulas, parteiras, startups de saúde e tecnologia, laboratórios, maternidades e voluntários. Mais informações pelo telefone (92) 3236-0658.

‘Meu primeiro robô’

Curso vai ensinar como montar e programar um robô Mindstorms

Foto: Divulgação

Já no dia 21 acontecerá o workshop ‘Meu primeiro robô’. Com quatro horas de duração, será ministrado por Glauco Aguiar, especialista em robótica educacional e fundador do clube de robótica da Fucapi. Indicado para crianças na faixa etária entre 7 e 14 anos, o curso vai ensinar como montar e programar um robô Mindstorms.

As crianças vão aprender alguns tipos de sensores e motores, tudo por meio de brincadeiras equizzes. E já tem segunda turma agendada para o dia 28 de janeiro. Mais informações: www.manaostech.com/loja ou pelo 98167-9003.

Bolsa de Valores

Também no dia 21, o assessor de investimentos Gabriel Pozzetti vai ministrar o curso ‘Análise técnica de ações na Bolsa de Valores’, que tem como objetivo ensinar o investidor qual o momento certo de comprar ou vender ações e explicar toda a movimentação de preços do dólar, euro, mercadorias e futuros.

O curso abordará temas como ‘Introdução a Análise Técnica’, ‘Teorias de Dow’, ‘Tipos de Gráficos’, ‘Tendências’, ‘Gaps’, ‘Candlestick’, ‘Indicadores’, ‘Aspectos emocionais’, ‘Gerenciamento de capital e controle de operações’. Mais informações: www.escoladeinvestidores.com ou 99294-4989.

Vida saudável

Toda segunda-feira é dia de ‘Sexy Salad’ no Impact Hub, o dia oficial sem carne no espaço. Na próxima segunda, dia 23, vai ter moqueca vegana no cardápio. Para participar do almoço saudável, custa R$ 10. Quem preferir pode levar sua própria salada, não precisa pagar nada.

Dentro dessa linha de vida saudável, duas vezes ao mês tem massagem no Impact Hub.

‘Conversa Singulari’

No dia 24, Luciana Minev vai comandar a ‘Conversa Singulari’. Com o tema ‘Gestão de pessoas não é papel do RH’, o encontro visa mostrar que gerir pessoas é papel do gestor, independente da área de atuação. O público alvo são gestores de todas as áreas e profissionais de RH. O evento será aberto ao público e terá duas horas de duração, de 18h30 até 20h30. Mais informações: 3236-4036 e contato@singulari.com.br

Futuro da Previdência no Brasil

Com as recentes mudanças na Previdência no Brasil, muitos brasileiros estão em busca de novos meios para garantir uma aposentadoria tranquila sem depender do governo. Pensando nisso, o assessor de investimento e educador financeiro Gabriel Pozzetti preparou o curso ‘O futuro da previdência no Brasil’, que acontecerá no dia 25 de janeiro. No conteúdo, temas como ‘Rendimento da aposentadoria pública’, ‘Funcionamento do INSS’, ‘Pirâmide de recolhimento’, ‘Por que a conta não fecha?’. Mais informações:www.escoladeinvestidores.com ou 99294-4989.

Happy hour sem glúten e sem leite

No dia 27, a partir das 18h, acontecerá uma happy hour diferente. Voltado para quem sofre com alergias alimentares, com degustação de petiscos sem glúten e sem leite. Também será exibido um documentário sobre o tema e um depoimento de Talita Benício que, para atender a própria necessidade, acabou abrindo um negócio que comercializa pães e bolos sem glúten e sem leite. Acesso gratuito.

Free day

Toda última sexta-feira do mês (em janeiro, dia 27) tem Free Friday no Impact Hub. Um dia para aproveitar o espaço sem custo. Quem quiser conhecer como funciona um escritório de coworking, é o dia certo para trabalhar ou marcar uma reunião no nosso espaço criativo.

1, 2, 3 Gravando…

No dia 28, o produtor de conteúdo digital Ricardo Moraes ministrará um curso de roteiro e edição de vídeo para mídias sociais. O curso será dividido em três partes: roteiro, gravação e edição. Pela manhã, das 8h às 12h, aula teórica e à tarde, das 14h às 18h, aula prática.

Na programação do curso estão pré-produção de vídeos curtos para redes sociais como Instagram e Facebook ou mais longos para Youtube; gravação com dicas de iluminação, captação de áudio e ajustes de câmera; e finalização com os ensinamentos de corte, animação, efeitos, tamanho, inserção de logomarca, posicionamento na timeline na hora da edição. Mais informações: 99192-5938 e 99360-1651.

Sonho grande

No dia 31, fechando a programação de janeiro, o Núcleo Fundação Estudar – comunidade que reúne pessoas com o propósito de serem os futuros transformadores do Brasil – realizará o ‘Núcleo Talks’. No encontro que tem o tema ‘Sonho Grande – execução’, Juliana Teles e Marcus Bessa, cofundadores do Impact Hub em Manaus, vão contar como tiraram o sonho deles (criar um Hub na cidade) do papel. O bate-papo inspirador será aberto a quem tem um grande sonho e quer encontrar num caminho para realizá-lo.

‘Núcleo Talks’ fecha a programação do mês de janeiro

Foto: Divulgação

O Impact Hub é uma rede global de Empreendedores de Impacto. Em Manaus, a rede é formada por 80 pessoas, entre membros virtuais e residentes, das mais diversas áreas de atuação. Profissionais criativos, organizações tradicionais, prestadores de serviços. Atuantes nas áreas do direito, design, marketing digital, tecnologia, eficiência energética, gestão de pessoas, turismo, financeira, contábil, psicologia, arquitetura, engenharia, comunicação dentre outros. Independente da área que o membro atue, são pessoas que estão ávidas por trocas de conhecimento, conexão, conteúdo e também de troca de negócios. O Impact Hub reúne Comunidade Inspiradora, Espaço Vibrante e Conteúdo Significativo em um mesmo espaço.

Para se tornar um membro, o contato pode ser feito pelo e-mail manaus@impacthub.net ou pelos telefones (92) 3236-0658, 99192-5938 e 98112-2861.