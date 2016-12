Em Manaus, jogo da Superliga tem só 576 bilhetes vendidos em uma semana

Diogo Rocha / portal@d24am.com

Manaus – Uma semana após a abertura de vendas dos ingressos para o jogo da Superliga de Vôlei Feminina, temporada 2016/2017, entre São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Vôlei Nestlé (Osasco/SP), em Manaus, no dia 7 de janeiro, 576 bilhetes foram comprados até às 18h de terça-feira (27). Além da bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, nesta semana, começaram as vendas online, pelo site da Guichê Web.

As parciais de compras foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que disponibilizou 10 mil ingressos. As entradas têm valores únicos de R$ 30 (arquibancada superior), R$ 50 (arquibancada inferior) e R$ 100 (Área VIP).

Os preços dos ingressos são todos referentes a meias-entradas para idosos, terceira idade, estudantes e PCDs (pessoas com deficiências). O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível também paga metade do preço do bilhete.