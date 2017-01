Em Manaus, Os Tucumanus comandam noite do Boteco F.C nesta sexta-feira

Manaus – Nesta sexta-feira (6), o Boteco F.C (Avenida Paxiúbas, 310, conjunto Kíssia, Dom Pedro) abre as portas para o primeiro show da banda Os Tucumanus em 2017. O couvert será de R$ 7, por pessoa.

No repertório da ‘Sexta Acústica’, a partir das 21h30, estão garantidos sucessos como ‘Vida de quinta’, ‘Telengotengo’, ‘Carapuça’, ‘Palafitas’, ‘Na rede’ e ‘Tudo em comprimidos’, além de ‘Até o Sol Sair’, novo single do grupo, gravado no estúdio Júpiter, com engenharia de áudio de Armando Mendes e masterização na Espanha, no Mastering Mason Studio.

A Tucumanus conta com Clóvis Rodrigues (voz e efeitos percussivos), Denilson Novo (guitarra e voz), Samuel Pinheiro (guitarra e voz), Mário Ruy (baixo e voz) e Matheus Simões (bateria e voz).