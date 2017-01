Em Manaus, ossada humana é encontrada em trilha no bairro Nova Cidade

Thiago Monteiro / portald24am@gmail.com

Manaus – Uma ossada humana foi encontrada, em uma trilha no cemitério dos índios, no bairro Nova Cidade, por volta das 10h30 desta sexta-feira (20), de acordo com o cabo da Polícia Militar (PM) Ocimar Nunes, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo Nunes, o auxiliar de refrigeração Rossicley Alves, 32, estava a caminho da casa da irmã quando se perdeu na trilha e encontrou os ossos. “Acreditamos que alguém trouxe essa ossada em um garrafão de água e deixou aqui no local”, disse o PM.

À reportagem, Rossicley Alves contou que pegou a trilha para chegar mais rápido na casa da irmã dele. “Eu estava na Avenida Nepal e queria chegar na Curaçao. Me perdi e encontrei esses ossos. Sou morador do Zumbi e estava só de passagem por aqui”, explicou Alves.

A ossada será encaminhada ao setor de antropologia do Instituto Médico Legal (IML), na zona norte.

O caso será investigado pelo 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegacia responsável pela região.