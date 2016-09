Manaus – Uma sucuri, de aproximadamente cinco metros, foi resgatada, na tarde deste sábado (10), por policiais militares do Batalhão Ambiental, no Condomínio Parque Aripuanã, no bairro Dom Pedro.

Segundo a polícia, o réptil foi encontrado por moradores do condomínio e estava sem ferimentos.

Foto: Divulgação

A sucuri foi solta em uma área verde na zona norte de Manaus.