Em Manaus, Usina Chaminé realiza maratona para crianças

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – De olho nas férias da criançada, o Centro Cultural Usina Chaminé promoverá, a partir do próximo dia 17, uma programação especial com visitações, brincadeiras, oficinas e muito mais.

Nesse primeiro dia, as atividades começam com visitação pelo espaço. Já a partir das 10h, o centro cultural realiza atividades de leitura e pintura. Às 13h, tem o tradicional Cine Animação.

No dia 18, é a vez de resgatar as brincadeiras que marcaram gerações. A partir das 10h, os baixinhos se divertem com a dança das cadeiras e estátua. A partir das 13h, acontecem atividades de leitura e pintura.

Marcada para as 10h, uma oficina de reciclagem abre o dia 19. Nela, as crianças aprenderão a reaproveitar materiais comumente descartados nas lixeiras da cidade. A partir das 13h, tem mais brincadeiras lúdicas.

Atividades de leitura e pintura estão entre as atrações do dia 20, a partir das 10h, além de teatro de fantoches, com o tema ‘A Magia de Brincar’. O dia 24, a partir das 9h, reserva exposições permanentes e Espaço Criança, com atividades de leitura e pintura. Às 13h, terá mais uma sessão do Cine Animação.

Já no dia 25, às 10h, os baixinhos terão a oportunidade de brincar de pula-corda e mímica, além das oficinas de leitura e pintura, às 13h. Depois, no dia 26, haverá a segunda oficina de reciclagem, às 10h. A programação desse dia encerra com exibição do Cine Expresso Pipoca, às 13h.

Por fim, no dia 27, a partir das 10h, ocorrerá teatro de fantoches, com o tema ‘A Lenda do Macunaíma’, e Cine Expresso Pipoca, às 13h.

As visitações ao Centro Cultural Usina Chaminé acontecem todos esses dias, e são abertas ao grande público, sempre a partir das 8h (exceto sábado, quando as portas abrem às 9h), com acesso gratuito.

Projeto Vidão Kids

Entre os dias 9 e 27 de janeiro, também tem a tradicional Colônia de Férias da Cia Athletica Manaus, que, nesta edição, traz o tema ‘Projeto Vidão Kids’. Além das atividades esportivas, culturais e recreativas, a programação contará com o famoso acantonamento (quando as crianças dormem na academia) no último dia.

Podem participar crianças de 3 a 14 anos. No Studio 5, as crianças serão divididas em quatro turmas: 3 e 4 anos; 5 e 6 anos, 7 a 10 anos e 11 a 14 anos. A programação acontecerá de segunda a sexta-feira, de 14h até 17h30.

Já no Manauara Shopping, serão duas turmas: 3 a 6 anos e 7 a 14 anos. As atividades acontecerão de segunda a sexta-feira, de 14h15 até 17h.

As inscrições para a colônia de férias da Cia Athletica Manaus já podem ser feitas nas recepções das unidades da academia (Studio 5 e Manauara Shopping) e também estão abertas a não alunos. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos 3614-3000 e 3133-0000.