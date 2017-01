Em Manaus, vacina contra HPV começa a ser aplicada em meninos de 12 e 13 anos

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Nessa quarta-feira (5), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o secretário municipal de Saúde (Semsa), Homero de Miranda Leão, abriram oficialmente o início da vacinação para meninos, entre 12 e 13 anos, contra o HPV – sigla em inglês para o Papiloma Vírus Humano, maior causador de câncer do colo uterino entre as mulheres – em todas as 182 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com salas de vacina da capital. A largada da ação aconteceu na UBS Fatima Andrade, na Cidade Nova, zona norte.

“Nossa meta, inicialmente, é vacinar quase 40 mil meninos nessa faixa-etária e no futuro garantirmos uma geração livre dessa doença devastadora que é o câncer peniano e o câncer do colo do útero nas meninas”, afirmou o prefeito. “Já saímos na frente, em 2013, quando Manaus foi a primeira capital do País a vacinar as meninas contra o HPV e com recursos próprios. Desta vez, o Ministério da Saúde está fornecendo as vacinas e a prefeitura entra com a logística necessária”, concluiu. Foram aplicadas 194.729 doses em meninas.