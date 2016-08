Emissão de carteira de trabalho eletrônica está sem prazo para retomar

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O sistema de emissão eletrônica de carteira de trabalho, que estava previsto para voltar a funcionar ontem (30), vai continuar inoperante e sem previsão de retorno. A informação é da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), que recebeu o comunicado do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Desde a última quinta-feira (25), o serviço está suspenso nos postos do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas e de Manaus, em razão de problemas no sistema de internet do MTE. De acordo com a Setrab, nesta terça-feira (30), os técnicos de Brasília informaram ao Departamento de Promoção ao Trabalho da secretaria que não há previsão de quando o sistema iria voltar a operar normalmente.

No mês passado, por determinação do ministério, foi implantado o novo sistema de emissão de carteira de trabalho informatizada, chamada de CTPS Web 3.0, no Estado, informou a Setrab. O sistema permite que a carteira seja impressa com foto, assinatura e impressão digital do trabalhador. Por meio da ferramenta online e integrada ao MTE, a nova carteira agiliza o acesso às informações do trabalhador.

Portal

Para evitar filas nas unidades do Sine, o trabalhador pode recorrer ao portal eletrônico Mais Emprego, do Ministério do Trabalho (http://maisemprego.mte.gov.br). Lá, é possível saber quais as vagas abertas no Estado de acordo com o seu perfil profissional, ao mesmo tempo em que é possível se candidatar a vaga disponível. “Quem tem acesso ao sistema está à frente dos seus concorrentes, que nos procuram presencialmente”, explica o coordenador do Sine Amazonas, Arilson Vieira.

Isso acontece porque as vagas disponibilizadas diariamente pela Gerência de Intermediação de Mão de Obra, da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), são automaticamente disponibilizadas no sistema do portal.