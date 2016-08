Emprego tem o menor nível de queda do ano no AM em julho, aponta Caged

Por Beatriz Gomes

Manaus – O ritmo de queda da oferta de empregos no Amazonas diminuiu em julho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram encerradas 672 vagas, a menor queda do ano. O setor de serviços puxou o resultado para baixo enquanto que o comércio e a indústria voltaram a contratar.

Apesar de registrar menos postos de trabalho encerrados em julho, no acumulado do ano, o decréscimo chega a 16.050 vagas e 34.984 nos últimos 12 meses.

O comércio e a indústria foram os únicos setores que abriram vagas no Estado, em julho, 308 e 273, respectivamente. Enquanto serviços encerrou 1.149 postos, seguido por construção civil, com retração de apenas 53 vagas.

Extrativa mineral, serviços industriais de utilidade pública e agropecuária fecharam 20, 19 e 11 vagas, respectivamente.

Entre as principais atividades locais, as indústrias de material elétrico e comunicações, de mecânica e metalurgia influenciaram o resultado positivo da indústria de transformação do Estado.

O ano começou com uma queda de mais de 4 mil postos em janeiro e oscilou em uma retração média de 2,7 mil postos nos três meses seguintes. Já nos últimos três meses, a média foi de queda mensal de 940 vagas.

Interior

Entre os municípios do Amazonas com mais de 30 mil habitantes, apenas seis apresentaram saldo de emprego positivo. Boca do Acre (26), Manacapuru (13), Borba (3), Autazes (3), Nova Olinda do Norte (1) e Tefé (1). Por outros lado, 13 municípios encerraram vagas, incluindo Manaus, que fechou 542. Três municípios tiveram saldo nulo de empregos.

Nacional

No País, o saldo entre empregados e desempregados ficou negativo com fechamento de 94,7 mil postos de trabalho. Em julho de 2015, a queda nas vagas chegou a 157,9 mil. Entre as 27 unidades da Federação, o Amazonas registrou o 11º maior saldo. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul tiveram as maiores retrações. Na outra ponta, Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul (652) tiveram saldos positivos.