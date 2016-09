Empregos no Polo Industrial de Manaus têm menor ritmo de queda

Beatriz Gomes /Diário do Amazonas

Manaus – A quantidade de mão de obra do Polo Industrial de Manaus (PIM), em julho, foi a menor desde agosto de 2004, com 82.981 mil trabalhadores efetivos, temporários e terceirizados. Apesar do resultado, a quantidade ficou praticamente estável em relação a junho, quando havia 83.155 empregados, e recuou 19% comparado a julho do ano passado. De acordo com os Indicadores da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o faturamento somou R$ 5,81 bilhões, 6,5% abaixo de junho e 5% inferior a julho de 2015.

No acumulado de janeiro a julho, as empresas do PIM faturaram R$ 40,4 bilhões, 8,4% abaixo do mesmo período do ano passado. Em dólar, as vendas caíram 22,7%, equivalente a US$ 11,4 bilhões contra US$ 14,7 bilhões no mesmo intervalo de 2015, influenciado também pela forte variação cambial.

A expectativa da superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, é de que o segundo semestre – período de maior atividade industrial para atender os pedidos de fim de ano do comércio – tenha resultados mais positivos para a indústria regional. “É necessário manter o otimismo. Estamos todos atentos ao momento que o País vive e temos confiança de que os sinais de recuperação da economia nacional possibilitarão uma reação positiva da nossa indústria e, com isso, os indicadores de faturamento, geração de empregos e exportações, entre outros, poderão evoluir”, afirmou Rebecca.

O PIM encerrou o mês de julho com um total de 82.981 trabalhadores, entre efetivos (77.540), temporários (1.783) e terceirizados (3.658). Com os resultados apurados em julho, a média mensal de mão de obra do PIM em 2016 ficou estabelecida em 84.093 trabalhadores.

Televisores com tela de LCD; motocicletas, motonetas e ciclomotos; telefones celulares e condicionadores de ar split foram os cinco principais produtos do PIM, até julho, por ordem de faturamento.

Em sentido inverso, televisores em cores, câmera de video (camcorder), aparelhos telefônicos (inclusive porteiro eletrônico) e brinquedos apresentaram os menores faturamentos entre os principais produtos do polo.

As exportações somaram R$ 969,3 milhões de janeiro a julho, uma queda de 10,16%, em relação a 2015.