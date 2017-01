Empresas em prisões do Amazonas são do mesmo grupo

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O presídio do Amazonas palco de um massacre de 56 detentos vem sendo administrado ao menos desde 2011 por empresas criadas pela mesma pessoa, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, atual presidente da Federação do Comércio do Ceará (Fecomercio), segundo documentos obtidos pela reportagem. A primeira empresa, a Auxílio, foi impedida de participar de licitações, em 2013, em razão de dívidas trabalhistas. E a segunda, a Umanizzare, assumiu no ano seguinte e é a atual administradora do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. As informações são do site G1.

O nome de Luiz Gastão não aparece nos documentos públicos mais atuais da Umanizzare. Questionada, a Umanizzare não diz quem são seus donos (como é uma sociedade anônima, a lei não a obriga a fazer isso).

Em nota, Luiz Gastão afirma que participou apenas da criação da Umanizzare e que não há nenhuma relação comercial entre ela e a Auxílio. No texto, o empresário informa que tem contribuído com a Umanizzare como “membro do conselho consultivo”.

Dívidas

Nessa mesma nota, Gastão não fala sobre as dívidas trabalhistas que impediam a Auxílio de participar de licitações. A Auxílio foi incluída em 2013 em um cadastro que a barrava em licitações e, em uma consulta feita na semana passada, ainda estava na lista.

Entre 2013 e 2014, a Auxíliio deixou a gestão dos presídios para os quais era contratada, entre eles o Compaj. Em 2014, começou a valer o contrato da Umanizzare no Compaj. A Umanizzare foi criada em 2011 e, numa concorrência pública feita pelo governo de José Melo (PROS) em 2014, foi contratada para administrar o Compaj inicialmente de 1º de junho de 2014 a 1º de dezembro de 2016, prazo depois prorrogado para dezembro de 2017, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap-AM).

Também em 2014, a Umanizzare ganhou outra licitação, para gerir por 27 anos, prorrogáveis até 35 anos, os presídios do Amazonas. Ela participou do consórcio Pamas – Penitenciárias do Amazonas, junto com a LFG Locações e Serviços, candidato único na concorrência e vencedor do contrato que prevê um pagamento de R$ 205 milhões. Segundo o procurador do Ministério Público de Contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, que está analisando os contratos das empresas que administram os presídios, esse contrato não começou a ser executado (ou seja, ainda não saiu do papel).

Procurados desde a tarde do dia 11, o Governo do Amazonas e a Umanizzare não se manifestaram até a última atualização desta reportagem.

Em nota enviada na semana passada a respeito de outra reportagem, a Umanizzare informou ser uma empresa sediada em São Paulo, sendo uma sociedade anônima que tem gestão corporativa e que “segue as melhores práticas de governança do mercado, conforme as regras das S.As, com direção e corpo executivo profissionalizados”.

As empresas controladoras da Umanizzare e suas representantes legais, conforme a nota, não atuam na gestão direta da empresa, que fica a cargo de uma diretoria executiva constituída para esse fim. Disse também que a empresa possui mais de 50 colaboradores diretos na central de São Paulo e cerca de 2 mil funcionários espalhados nas unidades cogeridas por ela no Brasil. “O modelo societário escolhido para a Umanizzare visa preservar a segurança de seus sócios e da sua direção”, informou a nota.

Empresas faturaram mais de R$ 1 bilhão do governo estatual

Segundo informações do Portal da Transparência, a Umanizzare recebeu R$ 809 milhões em contratos com o Governo do Amazonas entre 2013 e 2016. A Auxílio recebeu R$ 298 milhões entre 2010 e 2015. Os valores somados passam de R$ 1 bilhão. Em 2016, a empresa mudou de sociedade limitada para sociedade anônima. Como S/A, a responsabilidade legal é dos diretores. Segundo ficha na junta comercial, Regina Celi Carvalhaes de Andrade, de Goiás, é apontada como diretora executiva e Arleny Oliveira de Araujo, do Ceará, como diretora financeira; Arleny vive em uma casa modesta no centro de Fortaleza (CE).

A ficha na junta comercial também indica que o capital social da Umanizzare é de R$ 62 milhões. Não está claro, nos documentos, em que momento a Auxílio deixou oficialmente a participação na Umanizzare. Uma decisão da Justiça do Trabalho em São Paulo de 2013 determinou a inclusão da Auxílio no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, do Tribunal Superior do Trabalho. Por lei, quem está nesse cadastro não pode participar de licitações.

O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Amazonas, Rocinaldo Silva, diz que “são sempre os mesmos proprietários destas empresas que vem sempre mudando a razão social”.