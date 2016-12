Equador exige da Odebrecht provas de corrupção no país

O governo do Equador declarou, ontem, que não aceitará ‘sem provas’ as versões de funcionários da Odebrecht sobre subornos do grupo brasileiro no País totalizando US$ 33,5 milhões. “Não aceitaremos, sem provas, as versões de diretores de uma empresa que se declarou culpada de atos de corrupção, e que para atenuá-los, literalmente, negocia sua responsabilidade com a Justiça americana pagando multas bilionárias”, diz o comunicado.

Marcelo Ramos troca o PR pelo PV com dedo de Melo

candidato derrotado nas últimas eleições municipais, Marcelo Ramos vai trocar o PR pelo Partido Verde (PV). A manobra foi articulada pelo governador José Melo. Ramos evitou, durante toda a campanha, associar o seu grupo político ao do chefe do Executivo, com o temor de que a operação Maus Caminhos entrasse na pauta eleitoral. Deflagrada em 20 de setembro deste ano, a operação Maus Caminhos desarticulou um grupo que possuía contratos firmados com o governo do Estado para a gestão da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Sales, em Manaus; da Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga; e do Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ) do Estado do Amazonas, em Rio Preto da Eva. A gestão dessas unidades de saúde era feita pelo Instituto Novos Caminhos. A Controladoria Geral da União também apontou a existência de ativos ocultos nos relatórios de caixa do governo, com movimentação de contas bancárias não registradas, que alteraram a fonte dos recursos repassados ao Instituto Novos Caminhos.

Liderança do PMDB

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) é um dos nomes cotados para assumir a liderança do partido no Senado, conforme matéria publicada nesta terça-feira, no jornal ‘O Globo’.

Bolsa Família 1

Até novembro deste ano os valores repassados para o programa Bolsa Família, em

Manaus, totalizam R$ 218 milhões segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Bolsa Família 2

O mês com maior repasse foi novembro com R$ 21,4 milhões. Entre janeiro e novembro do ano passado, o total de repasses para a capita l foi de R$ 215 milhões.

Justificativa de eleitores

Os cartórios dos Juízos Eleitorais plantonistas do Amazonas devem receber, até o dia 29, todos os pedidos de justificativa do eleitor por ausência às urnas, relativo ao segundo turno das eleições deste ano, segundo determinou o corregedor regional eleitoral, desembargador João Simões.

Parada técnica na Suframa

A partir de amanhã, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) fará uma parada técnica no sistema de controle de concessão de créditos para importação de insumos. A paralisação vai até 5 de janeiro. A ação é necessária para atualizar e estabelecer as novas quantidades de créditos que cada empresa incentivada poderá usar em 2017.

Doação japonesa

O Consulado do Japão em Manaus doou equipamentos de suporte ao atendimento de bebês prematuros para o Instituto da Mulher Dona Lindu, ontem. Foram entregues três incubadoras, dois berços aquecidos, seis aparelhos de fototerapia, um aparelho de babypap e seis balanças digitais.

Contas atrasadas

Mais de 7,5 mil clientes da Eletrobras Distribuição Amazonas negociaram seus débitos com a concessionária. Os clientes podem quitar seus débitos com até 100% de descontos de juros e multas das faturas atrasadas até o dia 31 de janeiro de 2017.

Ministro explica atraso na entrega de repelentes

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse ontem que o combate ao mosquito Aedes aegypti é o maior desafio de 2017 na área de saúde pública. O governo previa entregar neste mês repelentes para as 484 mil gestantes. “A burocracia tem nos atrasado”, reclamou.

Hassum desabafa contra aéreas: ‘Estamos f***’

O ator Leandro Hassum publicou em suas redes sociais um desabafo direcionado a companhias aéreas e ao sistema de aeroportos no Brasil. “É uma boa m***, uma boa porcaria. Nós estamos f***, né? Desculpe o palavrão, mas estamos f***”.