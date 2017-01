Equipamentos de guerra serão usados dentro de presídios do Amazonas durante revista

Carla Albuquerque – DEZ Minutos / portal@d24am.com

Manaus – Equipamentos utilizados pelo Exército Brasileiro para localizar minas e até tanques de guerra enterrados serão usados por militares do 2°Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia (CMA) a partir se agora, durante as revistas nas unidades prisionais, em Manaus. De acordo com o comandante do Grupamento, coronel Eduardo Moura Gomes, as equipes são altamente treinadas e aguardam comunicado oficial para entrar em ação.

Os detectores de metal ou mina já foram utilizados duas vezes durante revista no Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj) em 2015 e, no início deste ano, após o massacre que resultou na morte de 56 presos somente na unidade prisional.



O equipamento foi apresentado na manhã desta quinta-feira

Foto: Carla Albuquerque

A última inspeção, feita com apoio da Polícia Militar e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), foi realizada somente na área do regime semiaberto, mas foi capaz de detectar mais de 300 objetos ilícitos, entre terçados, facas, barras de ferro, celulares entre outro objetos ilícitos.