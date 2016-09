Espaços terão dia de visitação gratuita no dia do Turismo, em Manaus

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O Teatro Amazonas, o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), o Museu do Índio e o Bosque da Ciência estarão de portas abertas ao público com entrada gratuita, das 9h às 17h, no dia 27 de setembro, quando é comemorado do Dia Mundial do Turismo.

A iniciativa integra a programação da Semana do Turismo, promovida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com órgãos e instituições parceiras.

De acordo com o Diretor de Turismo da Manauscult, João Araújo, a ideia é incentivar o público local a conhecer os espaços que são os principais pontos turísticos da cidade.

“A ação é uma forma de celebrarmos o Dia Mundial do Turismo, comemorado no dia 27 de setembro. E nada melhor do que incentivar o público manauara a visitar e conhecer esses locais. Em 2015, o dia de visitação gratuita foi um sucesso, houve até fila para entrar no Teatro Amazonas. Por isso, temos uma boa expectativa para esse ano”, afirmou.

No Teatro Amazonas, as visitas serão guiadas, a cada meia hora, e ocorrerão de 9h às 17h. Atualmente, há visitas gratuitas para turistas às terças-feiras, em comemoração aos 120 anos do Teatro. Para os manauenses, pode se realizar visitas gratuitas se comprovarem naturalidade.

Museu do Índio

A história dos índios do Alto Rio Negro está exposta no Museu do Índio. O local é dividido em seis salas. Peças antigas, cerâmicas, instrumentos musicais como o “maracá”, flechas, remos, canoas, redes, tecelagem e cestas são um dos destaques do Museu. O espaço fica na Rua Duque de Caxias, nº 356, Praça 14 de Janeiro, Centro.

Bosque da Ciência e CIGS

O Bosque da Ciência, nas dependências do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Aleixo, zona Centro-Sul, e o Zoológico do Cigs, na Avenida São Jorge, nº 750, São Jorge, zona Oeste, também estarão de portas abertas para receber os visitantes.

Além da Manauscult, o dia de visitação tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Cigs, Inpa e da Congregação das Irmãs Salesianas.

Contatos dos espaços para informações:

Teatro Amazonas: (92) 3622-1880

Zoológico do Cigs: (92) 2125-6433

Bosque da Ciência: (92) 3643-3377

Museu do Índio: (92) 3635-1922