Exportações de eletroeletrônicos crescem no Brasil, afirma Abinee

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee ) informou que os produtos eletroeletrônicos e elétricos – alguns com grande concentração na Zona Franca de Manaus – alcançaram a marca de US$ 2,39 bilhões em exportações, neste ano. Em 2015, este valor chegou a US$ 2,35 bilhões. Os bens de informática, equipamentos industriais e produtos de GTD foram os produtos que mais se destacaram nas exportações, o aumento de mais de 60,4%, 26% e 16,5% respectivamente ajudaram a contribuir para um começo de ano acima do ano passado. Foram cerca de US$ 503 milhões em vendas para o mercado externo apenas durante o mês de maio. No ano passado, foram registrado US$ 481,2 milhões no mesmo período, ou seja, o valor é 4,8% a mais, este ano. Dos cinco meses de 2016, este foi o terceiro em que as exportações foram acima em comparação com od anos anteriores. Já para as importações, em função da desvalorização do real, os produtos importados acabam ficando mais caros e a queda é eminente.

Limite de diárias 1

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, limitou em R$ 90 mil por mês o pagamento de diárias a magistrados e servidores.

Limite de diárias 2

A portaria de Pascarelli diz que o limite pode ser ultrapassado em 20%, a critério da presidência. Também limita em até seis diárias mensais a magistrados designados a outras comarcas.

Acesso às urnas

O Amazonas, com total de 380, é o segundo Estado, atrás do Pará, em número de locais considerados de difícil acesso, pela Justiça Eleitoral.

Ameaça de greve

Os bancários ameaçam entrar em greve a partir da próxima terça-feira O Comando Nacional dos Bancários indicou a rejeição da proposta da Federação dos Bancos.

Retira comida dos pratos

“A corrupção é um câncer que compromete a sobrevivência do País: retira a comida dos pratos das famílias”, disse a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz.

Prosamim no TCE 1

O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado Mário Costa Filho admitiu representação da Defensoria Pública do Amazonas contra o Prosamim do Igarapé do Bindá, em Manaus.

Prosamim no TCE 2

A defensoria pede a suspensão das remoções das famílias, piso mínimo de indenizações de R$ 35 mil e a suspensão imediata das obras do programa. Antes de decidir sobre liminar, o conselheiro mandou ouvir o governo do Estado.

Direito ao DPVAT

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu que casais gays têm direito a indenização do seguro DPVAT na hipótese de falecimento do parceiro em acidente.

Eleição no MP-AM

O procurador-geral de Justiça, por substituição legal, Pedro Bezerra Filho, declarou ponto facultativo no Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) para a eleição da lista tríplice de procurador-geral de Justiça, biênio 2016/2018, no próximo dia 12 de setembro.

‘Fatiamento é no mínimo bizarro’, afirma ministro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse que a votação fatiada do processo de impeachment de Dilma Rousseff é “no mínimo bizarra” e “não passa na prova dos 9 do jardim de infância do direito constitucional”.

Não é ‘ortodoxo’ dividir punição a Dilma, diz decano

O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello considera “não muito ortodoxo” o fato de o Senado ter julgado separadamente as penas impostas a Dilma Rousseff, no impeachment. “A sanção constitucional é una e, sendo una, é incindível”, disse.