Espetáculo ‘Amazonas em Cena’ será apresentado no Teatro Amazonas

Por Redação / Diário do Amazonas

Manaus – Marcado para hoje (30), a partir das 20h, o espetáculo ‘Amazonas em Cena’ promete ser uma tradução da alma cabocla, por meio de seus costumes, tradições, crendices e habitat.

O musical, idealizado pelo maestro Davi Nunes, da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), que celebra 16 anos, e por Conceição Souza, diretora do Balé Folclórico do Amazonas, que festeja 15 anos de fundação, tem uma hora e 15 minutos de duração e vai colocar em cena estilos e gêneros genuinamente amazônicos, a partir de um apanhado de músicas e danças, intercalados com interpretações e recitais de poesias, que vão desenhar de forma lúdica o cotidiano amazonense.

Em ‘Amazonas em Cena’ serão interpretadas 11 músicas de compositores amazonenses e da região amazônica, sendo nove delas coreografadas pelo Balé Folclórico. ‘Cheiro de Cabocla’, do Raízes Caboclas, ‘Tocaia’, de Antônio Pereira, e ‘Balé das Folhas’, de Clélio Diniz, entre outras, serão executadas ao público, além da participação muito especial de crianças no palco.

Dentro das homenagens ao aniversário de 120 anos do Teatro Amazonas, o espetáculo visa valorizar a cultura local e atrair diversos tipos de público ao Teatro. “O enaltecimento do Amazonas, por meio da cultura, neste ano de comemorações, é nosso objetivo, colocando o talento dos Corpos Artísticos do Amazonas mais perto das pessoas, expandindo saberes por meio das artes”, declarou o secretário de Cultura, Robério Braga.