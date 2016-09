Espetáculo “Da Silva” continua em cartaz no Ateliê 23

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – A temporada do espetáculo de dança “Da Silva”, da Companhia de Artes Cênicas Ateliê 23, continua nesta sexta-feira (09), e sábado (10), na sede do Ateliê, no Centro. As apresentações ocorrerão às 20h, e os ingressos custam R$ 15 (meia para estudantes, idosos e artistas).

A trama fala sobre a família brasileira, dando destaque para a figura mulher-mãe que sobressai nas histórias compartilhadas pelos integrantes da montagem, como o eixo familiar que sintetiza superação, palavra de ordem do espetáculo.

Contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2015, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o espetáculo tem direção do artista Eric Lima, que também assina a coreografia e atua ao lado de Geffiter Garcia.

O Ateliê 23 está localizado na rua Tapajós, 166, Centro.

Serviço:

O que: Espetáculo de Dança “Da Silva”

Quando: 9 e 10 de setembro, às 20h

Onde: Sede do Ateliê 23 – rua Tapajós, 166, Centro

Quanto: R$ 15 (meia para estudantes, idosos e artistas)