Espetáculo ‘Sucessos Orquestrais 2’ fará um tour musical no Teatro Amazonas

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – Áustria, Itália, República Tcheca, Rússia, França, Espanha, Estados Unidos e México, além da região do Cáucaso. O espetáculo ‘Sucessos Orquestrais 2’, da Série Guaraná, fará um tour musical, nesta quinta-feira (01), a partir das 20h, no Teatro Amazonas.

Selecionadas pelo maestro Otávio Simões, as obras de hoje figuram entre as maiores peças do repertório orquestral de todos os tempos e serão executadas pela Orquestra Amazonas Filarmônica.

O repertório terá clássicos como ‘O Danúbio Azul’, valsa de 1866, composta pelo alemão Johann Strauss II, em alusão ao Rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa; ‘Danças das Horas’, de 1876, da ópera ‘La Gioconda’, de Amilcare Ponchielli — uma curiosidade sobre essa ópera é que, em 1896, foi a grande peça responsável por inaugurar o Teatro Amazonas.

Fazendo um contraste com estas e outras peças que são leves e, por vezes, animadas, também será executada ‘Dança Macabra’, de 1874, escrita por Camille Saint-Saëns. A composição foi inspirada em um poema de Henri Cazalis, que fala sobre uma antiga superstição francesa de que, à meia-noite do Halloween, a morte chama os mortos para dançar com ela, nos trazendo uma reflexão sobre a efemeridade da vida.

“O concerto é uma oportunidade para que o público possa se aventurar em uma viagem sinfônica, por nove regiões do planeta, repetindo o êxito da primeira edição de ‘Sucessos Orquestrais’, realizada em setembro do ano passado”, declarou o maestro Otávio Simões.