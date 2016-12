Estado altera calendário de pagamento de servidores e sindicato protesta

Álisson Castro / portal@d24am.com

Manaus – Os servidores do Estado passarão a receber os salários até o quinto dia útil do mês, de acordo com os grupos, a partir de 2018. Atualmente, os pagamentos acontecem no final do mês vigente. O deputado estadual Platiny Soares (DEM) e o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Amazonas questionam a decisão que pode prejudicar cerca de 100 mil servidores ativos.

Na última quarta-feira, o governador José Melo publicou Decreto nº 37.531 de 28 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), que fixa o calendário de pagamento do funcionalismo estadual para 2017 e 2018 e aponta a necessidade de atender às exigências de implantação do e-social na administração pública estadual, além de organização e planejamento das atividades financeiras do Executivo.

As datas de pagamento de 2017 permenecem fixadas nos últimos dias úteis dos meses, que variam entre 28 e 31 para o grupo 3, último grupo de servidores a receber, comom ocorre atualmente.

Já as datas de pagamento fixadas para 2018 variam entre os dias 5 e 8 de cada mês, uma semana de diferença para os calendários anteriores. Conforme calendário de pagamento abaixo.

Legislativo

O deputado estadual Platiny Soares (DEM) afirmou que pretende apresentar decreto legislativo para derrubar alteração na data de pagamento dos servidores ativos e inativos do Estado.

“Tão logo voltemos do recesso parlamentar, apresentarei à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas uma proposta de Decreto Legislativo, para sustar o efeito do decreto governamental, que adia o pagamento dos servidores públicos do Amazonas”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, a decisão vai contra qualquer politica de valorização dos servidores, colocando em risco a saúde financeira da população, em especial os aposentados, que em muitos casos são os principais provedores das famílias de baixa renda. “Temos muitos servidores que possuem uma aposentadoria pequena, e que são os principais responsáveis por manter suas famílias. Modificar essas datas, sem nenhum debate prévio, é não levar em consideração o retrato real dos nossos servidores”, destacou Platiny Soares.

De acordo com o deputado, não foi só a população que foi pega de surpresa. “Nós deputados não fomos consultados, foi uma decisão unilateral, de impacto imensurável na vida dos nossos servidores. Para mim, a justificativa dada pelo governo para promover as mudanças não é plausível e em nada explica a mudança das datas”, frisou.

Decisão foi tomada sem consulta, diz sindicato

A decisão do governo ampliou em uma semana o pagamento e foi feita sem consulta aos sindicatos dos servidores que são contra a mudança. Nos contratos de financiamento de longo prazo, os funcionários terão que renegociar a nova data para evitar prejuízos.

“Não foi conversado com ninguém. Os sindicatos vão se reunir para irem juntos até o governador porque ele está tomando decisões sem consultar e queremos saber o motivo desse adiamento já que a parcela de colaboração do servidor está sendo dada, pois estamos sem reajuste desde 2015”, ressaltou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Amazonas, Riad Abrahim Ballut.

Para o dirigente, a mudança pode causar transtornos aos 102 mil servidores ativos. “Nós já temos um calendário e fazemos os nossos compromissos de acordo com ele, então quem fez compras com prazo acima de 36 meses vai atrasar todo mês e quem vai pagar esses juros?”, questiona.

Colaborou: Beatriz Gomes