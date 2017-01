Estado deve pagar R$ 3,2 milhões em indenização a famílias de presos mortos em massacre

De Girlene Medeiros

Manaus – O defensor público Carlos Alberto Almeida Filho, titular da 1ª Defensoria Pública Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), aponta que a indenização de cada um dos 64 presos mortos dentro do Sistema Prisional do Estado, neste ano, deve ser de R$ 50 mil. Caso seja oficializado, o Estado terá que desembolsar R$ 3,2 milhões para pagar as indenizações. O defensor informou que chegou ao valor com base em casos judiciais, decididos pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), semelhantes ao do massacre entre presos nos primeiros dias do ano.

Carlos Filho afirmou que o valor foi defendido em uma reunião na Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) realizada, na última sexta-feira (6), sobre as indenizações. O defensor informou o valor das indenizações primeiramente ao jornal O Globo e, posteriomente, confirmou as informações ao DIÁRIO, na tarde de ontem.

De acordo com o defensor, as decisões anteriores do STJ, envolvendo indenizações a presidiários, têm valores diferentes, como R$ 35 mil, R$ 50 mil e até R$ 100 mil. Segundo Carlos, os precedentes do STJ que se assemelham às “circunstâncias peculiares” vividas pelos detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa são compatíveis a decisões do STJ de valor que giram em torno de R$ 50 mil.

O defensor afirmou, também, que há precedentes judiciais até mesmo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) com o valor defendido pela DPE-AM para a indenização às famílias dos presidiários mortos. “Não tiramos esse cálculo da cartola. Estamos observando o que os tribunais já decidiram sobre isso”, disse Filho, acrescentando que a DPE-AM aguarda a formalização do valor defendido.

De acordo com o defensor público, o valor da indenização, por preso, seria de R$ 50 mil, mesmo que a DPE-AM solicitasse valores abaixo ou acima dos precedentes do STJ. Carlos afirmou que, caso a defensoria pleiteasse valores acima do defendido, a solicitação iria resultar em discussão judicial para serem observados os precedentes do STJ. Da mesma forma, “se a defensoria aceitar algo menor que esse valor, também vai haver discussão judicial por parte daqueles que não ficarem satisfeitos e que vão correr atrás dos precedentes”, disse Almeida Filho, acrescentando que, caso o valor aceito pelo governo do Estado seja inferior a R$ 50 mil, a DPE-AM vai ingressar com uma ação judicial para questionar o cálculo.

Para dar andamento ao processo de pagamento da indenização dos parentes dos presidiários, o defensor informou que as famílias receberão atendimento da Defensoria Pública estadual nos próximos dias 20 e 21.

Segundo o defensor Carlos, a decisão da PGE-AM, sobre o valor das indenizações, deve ser anunciada, hoje, por meio de portaria. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), responsável pela assessoria de imprensa da PGE-AM, mas não foi atendida.