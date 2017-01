Estado é responsável pela gestão e segurança do Compaj, diz a lei

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A responsabilidade pela gestão e segurança do Complexto Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde no começo do ano uma rebelião terminou com a morte de 56 presos, é do governo do Estado, segundo a Lei de Execução Penal (lei 7.201, de 1984, complementada pela lei 13.190, de 2015), mesmo com a contratação de uma empresa para executar serviços dentro da penitenciária.

O artigo 83-A da legislação federal define que poderão ser terceirizadas (execução indireta) “as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais”, como “serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos e fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais”. Tudo, diz a lei, “sob supervisão e fiscalização do poder público”.

No artigo 83-B, pontuam-se as tarefas que não podem ser transferidas para uma empresa privada: “São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia”, o que inclui a “aplicação de sanções disciplinares” e o “controle de rebeliões”.

Entrevistado pelo portal UOL, o jurista Ives Gandra da Silva Martins disse que “o Estado é o responsável pela gestão dos presídios”. Como o Compaj é um presídio estadual, o governo do Amazonas é quem responde por ele. Outro jurista ouvido pelo UOL, Wálter Maierovitch, confirma a responsabilidade do Governo do Amazonas. “A responsabilidade civil pelas vítimas (mortes e ferimentos) ocorridas dentro do presídio é do Estado do Amazonas. As vítimas estavam sendo custodiadas pelo Estado, e o Estado é também o responsável para fins de indenização”.

Maierovitch também contesta as afirmações do presidente da República, Michel Temer, e do Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que não culparam o governo do Estado pelas armas que entraram no presídio. “O governo (federal) comete uma impropriedade jurídica, porque a segurança do Estado implica a segurança da unidade prisional e dos que estão lá dentro. Esse é um dever indelegável do Estado”, contesta Wálter Maierovitch. Para o jurista, o serviço de inspeção de entrada e saída de pessoas e pertences, o controle do que e quem entra e sai do presídio, “só pode ser feito em auxílio a um agente público responsável, porque está em jogo a própria segurança do presídio e dos presos”.

Para Maierovitch, o problema é o “Estado querer tirar o seu corpo e jogar a responsabilidade nas costas da empresa”, porque a empresa é subordinada a ele. O jurista Ives Gandra da Silva Martins concorda com o colega. “Não há como escapar da responsabilidade do Estado, que vai ser direta, quando ele mesmo gere, ou indireta, quando terceiriza para uma empresa privada”, afirmou.

Contrato

A empresa Umanizzare foi contratada pelo Governo do Amazonas, em junho de 2014, para atender 1.072 detentos no regime fechado do Compaj, a um custo mensal de R$ 4.637.064,64. O primeiro contrato durou 30 meses e se encerrou em 1º de dezembro de 2016. Um aditivo foi assinado, prorrogando o contrato por mais 12 meses, agora com o valor de R$ 5.048.878,91 mensais (alta de 8,9%).

Conforme o contrato e o projeto básico (que detalha o contrato), a Umanizzare deveria executar as seguintes obrigações de operacionalização e administração no local: serviços técnicos e assistenciais nas áreas jurídica, psicológica, médica, odontológica, assistência social, ocupacional, religiosa e material; serviços de manejo; identificação, prontuário e movimentação; serviços administrativos, de alimentação e gerais.

Os documentos tratam especificamente da “execução dos serviços de controle interno e externo”, alvo da crítica do ministro da Justiça. Esse controle é efetivamente de responsabilidade da Umanizzare, como consta no texto entre as obrigatoriedades dela: “A realização de revistas, em local apropriado, por ocasião da entrada e saída de internos, funcionários e visitas, bem como de veículos e volumes na portaria” e “A observação permanente para evitar a entrada de instrumentos cortantes ou perfurantes, armas de qualquer espécie, substâncias entorpecentes, telefones celulares ou qualquer aparelho de radiocomunicação, objetos e cartas destinados a jogos de azar e/ou qualquer outro material não autorizado pela Direção”.