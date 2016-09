Estudo: Queimadas na Indonésia causaram 100 mil mortes prematuras

Pode servir de exemplo para a situação na Amazônia. Um estudo feito pelas universidades de Harvard e de Columbia revelou que queimadas florestais na Indonésia causaram ao menos 100 mil mortes prematuras em 2015. A pesquisa foi publicado na revista ‘Environmental Research Letters’. Os efeitos da poluição atmosférica atingiram outros países como a Malásia (6.500 mortes) e Cingapura (2.200).

Amazônia guarda as chaves para 4ª revolução industrial

A Floresta Amazônica guarda as chaves biológicas para iniciar uma quarta revolução industrial se a sua biodiversidade for protegida, diz um estudo publicado nesta semana na prestigiada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dos Estados Unidos. Novas tecnologias digitais, como impressão 3D e computação quântica, criam o potencial para que as plantas únicas da Amazônia conduzam a avanços importantes na medicina e na engenharia, afirmou um estudo de cientistas brasileiros. “Promovendo os vastos bens da biodiversidade e da biomimética da Amazônia, podemos aspirar desenvolver inovações revolucionárias em campos diversos”, afirmou Juan Carlos Castilla-Rubio, um dos autores do estudo e presidente da Space Time Ventures, uma empresa de tecnologia brasileira. Plantas amazônicas também poderiam levar a descobertas em relação a antissépticos, cremes contra rugas, remédios ginecológicos e drogas anti-inflamatórias, se elas forem combinadas com novas tecnologias, afirmou o estudo.

Dinheiro da comida 1

O ex-prefeito de Nova Olinda do Norte Sebastião Rodrigues Maciel foi condenado, pelo Tribunal de Contas da União, a devolver R$ 98 mil, corrigidos desde 2001.

Dinheiro da Comida 2

Sebastião Rodrigues Maciel teve impugnadas despesas realizadas com recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Decisões lá fora 1

No 3º Congresso Internacional do Centro Celso Furtado, o pesquisador Ennio Candotti criticou o fato de o poder decisório das empresas da Zona Franca não ficar em Manaus.

Decisões lá fora 2

Segundo o cientista, que é dirigente do Museu da Amazônia, o fato mostra não haver maior preocupação com o desenvolvimento tecnológico das indústrias de Manaus.

Patentes criticadas

O diretor de assuntos econômicos da Unasul, Pedro Silva Barros, defendeu uma legislação que desconheça as patentes de produtos da Amazõnia obtidas fora do Brasil.

Posse na Semef

A ex-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado, Fátima Gusmão, foi nomeada gerente de Compras e Elaboração de Projetos da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef).

Seringueiros e açaizeiros 1

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está fiscalizando seringueiros e coletores de açaí beneficiados pela Política de Garantia de Preços Mínimos.

Seringueiros e açaizeiros 2

O objetivo é identificar se o produtor atua realmente como extrativista. Associações e cooperativas que receberam a subvenção também estão sendo visitadas.

Seringueiros e açaizeiros 3

Se irregularidade for confirmada, o extrativista tem que devolver o dinheiro recebido indevidamente e pode ficar até dois anos sem participar de programas do governo federal.