Evento gratuito apresenta técnicas de educação financeira em Manaus

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – Manaus, a capital mais endividada do País, de acordo com a Serasa Experian, receberá evento gratuito de educação financeira, sobre como organizar as finanças e abandonar o endividamento. O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, orientará o público a como ter um comportamento sustentável no próximo dia 19 de setembro, durante o Workshop DSOP de Educação Financeira.

“Com a desestabilização da economia e o desemprego em alta, ficou mais difícil para o brasileiro honrar seus compromissos financeiros e manter seu padrão de vida. Por isso é importante que as pessoas compreendam como lidam com as finanças e mudem seu comportamento para melhor e de forma definitiva. Mesmo em meio à crise, é possível sonhar com uma vida de realizações”, afirma Domingos.

Baseado na Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar) – que já ajudou a transformar a vida financeira demais de 2 milhões de famílias em todo o Brasil, o workshop orientará também sobre a elaboração de um orçamento financeiro e as melhores formas de aplicar e investir dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 3348-7800 e vera.oliveira@dsop.com.br.

Serviço

Workshop DSOP de Educação Financeira

Data: 19 de setembro

Horário: Das 19h às 22h30

Local: Milhomem Center, ao lado do Plaza Shopping (Avenida Djalma Batista , 98 A, Chapada)