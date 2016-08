Fabiana Murer anuncia fim da carreira no salto com vara

Por Estadão Conteúdo / Diário do Amazonas

São Paulo – Maior atleta do Brasil no salto com vara, presente em três Olimpíadas, Fabiana Murer anuncia, nesta quinta-feira (25), sua aposentadoria. Aos 35 anos, ela aborta sua intenção de continuar competindo nesta temporada, ao menos em mais quatro provas na Europa, mas se vê impossibilidade por um problema físico, uma hérnia cervical, inclusive que a fez fracassar nos Jogos do Rio. Sua decisão foi comunicada em evento em São Caetano. Fabiana Murer assumirá um papel diferente em sua carreira, vai trabalhar como gerente institucional da ABC Paulista.

“Não compito mais. A Olimpíada foi a minha última competição oficial. Acho que não salto mais. Eu consegui desenvolver uma prova que não tinha tradição nenhuma no Brasil. E agora o mundo sabe que é uma prova forte no País”, disse. Mesmo participando de três Olimpíadas, ela nunca ganhou nenhuma medalha. O salto como vara no Rio teve outro protagonista, Thiago Braz, que ficou com o ouro.

Antes mesmo da competição no Rio, Fabiana Murer já acusava problemas físicos. Ela tinha desistido de saltar na Diamond League de Londres por causa de dores na região. Mas não abriu mão dos Jogos em casa. Mas seu resultado foi abaixo do esperado, com eliminação na fase classificatória sem completar nenhum salto.