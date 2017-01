Família e amigos fazem oração na entrada do ramal que dá acesso a presídio

Thiago Monteiro / portal@d24am.com

Manaus – Na manhã desta segunda-feira (2), aproximadamente 100 pessoas, entre familiares e amigos, aguardavam notícias sobre a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8, da Rodovia BR-174. Uma oração foi feita por familiares e pastores evangélicos no local.

“Não sei se meu marido fugiu, tá morto ou ainda tá lá dentro”, afirmou a dona de casa Mara Jane Rodrigues, 34, mulher de um detento do regime fechado do Compaj.

A mulher do detento também afirmou que, por volta de 16h do último domingo, estava saindo do Compaj, em uma fila, quando começou a rebelião dentro do presídio.

“Nos expulsaram. Foi aquela correria dentro dos corredores. Desde ontem estou por aqui e não faço refeição ou bebo água direito, afirmou Rodrigues, ressaltando que o marido cumpre pena roubo e está há cinco anos no sistema penitenciário.

Outra mulher, comerciante, de 30 anos, que pediu para não se identificar, afirmou não teve notícias do marido desde às 16h de ontem. “Não sei o que aconteceu lá dentro. Voltei agora às 7h e não sei se ele estava vivo ou morto”, contou a mulher.