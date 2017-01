Familiares de presos do CDPM temem por massacre na unidade

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – Familiares de presos do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) afirmam que os detentos de pavilhões do presídio estão ameaçando invadir a área onde estão os detentos isolados, espaço também conhecido como ‘seguro’, e matar os presidiários no local, repetindo o massacre ocorrido, no dia 1º de janeiro deste ano, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) não se pronunciou sobre a situação até o fechamento desta matéria.

A mulher de um preso atualmente detido no ‘seguro’, que pediu para não ser identificada, disse que os presos do local estão desesperados e temem perder a vida em um massacre programado para acontecer nos próximos dias. Segundo ela, a ameaça dos detentos dos pavilhões invadirem é antiga. Ela disse que os detentos dos pavilhões acreditam que os presidiários do ‘seguro’ gozam de regalias, como melhor estrutura. “O que não é verdade. A gente não sabe bem o porquê, mas só sabe que não tem nada a ver com facção criminosa”, afirmou a mulher.

De acordo com a mulher do presidiário, a situação tensa já foi comunicada à direção do CDPM e é conhecida por quem trabalha na unidade prisional, como os agentes carcerários, presidiários de outras áreas do CDPM e familiares de outros detentos. “Tememos pela vida do meu marido. E são todos os que estão no ‘seguro’ que estão sendo ameaçados”, acrescentou a mulher.

A reportagem ligou para o titular da Seap, coronel Cleitman Rabelo, mas as ligações não foram atendidas. O DIÁRIO entrou em contato com a assessoria de imprensa da Seap, que não respondeu sobre a situação até o fechamento desta matéria.