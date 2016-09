Familiares e amigos exaltam legado de Martha Falcão durante sepultamento

de Patrick Marques

Manaus – Familiares e amigos de Martha Aguiar Falcão, exaltaram os feitos e legados da professora durante o sepultamento, no cemitério São João Batista, na tarde desta quinta-feira (8). A luta pela educação, preservação do meio ambiente e tudo que ensinou aos filhos, foi o que os familiares afirmaram ser os principais feitos que Martha Falcão deixará. Ela morreu na manhã desta quinta-feira (08), aos 87 anos, após uma parada cardíaca.

Para a filha de Martha Falcão, Nelly Falcão, o momento é de muita tristeza, mas também de refletir sobre as grandes ações que Martha fez durante a vida. “Nesse momento em que minha mãe parte, o que mais me alivia é saber que ela deixou um legado muito importante. Não há um legado mais importante do que a educação. A educação constrói, transforma, leva as pessoas a melhorar de vida e a ter dignidade”, comentou Nelly.

Além da educação, Nelly também exaltou outro legado deixado pela professora Martha Falcão. A preservação do meio ambiente. A luta que ela teve contra a depredação e devastação das florestas. Outro legado de Martha, para Nelly foi a capacidade que ela teve para educar seis filhos, mesmo com todos os trabalhos que exercia.

“Ela foi uma mulher que, embora tenha nascido muito pobre, chegou até a passar necessidades. Órfã de pai e mãe. Ela conseguiu realizar tudo na vida dela. Isso me dá um alívio, em ver que ela não passou por essa vida em vão. Exemplo que deve ser seguido em todas as nossas instituições. Vou sempre contar a história dela como referencial e continuar esse legado dela, batalhando pela educação e o meio ambiente”, afirmou a filha de Martha Falcão.

Nelly relembrou que Martha estudou várias fruteiras na Amazônia e chegou a descobrir até tipos desconhecidos, como o Araçá Boi. Segundo Nelly, a fruteira se tornou um símbolo para a professora. Como forma de homenagem, ao invés de plantar flores na sepultura de Martha, Nelly plantou duas mudas de Araçá Boi.

Já para o neto de Martha Falcão, Nelson Falcão, a professora deixou várias sementes espalhadas tanto nas escolas, quanto em pesquisas científicas feitas por ela. “Ela sempre pensou muito na coletividade. Em frutos para gerações inteiras. É isso que ela deixa. Para a família, temos o grande aprendizado que eternizamos e vamos dar continuidade através da importância da docência”, disse.

Por meio de uma nota de pesar, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/AM) lamentou o falecimento da professora Martha Falcão. “Matriarca das instituições educacionais Nelly Falcão de Souza, ela dedicou mais de 50 anos de magistério a todos os níveis de ensino. O Sinepe/AM lamenta o falecimento da professora que tanto contribuiu para a educação no Estado e deseja sinceramente que Deus conforte o coração de sua família e amigos”.