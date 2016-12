Fast Clube reúne seleção do Estadual para Copa SP em 2017

Diogo Rocha / portal@d24am.com

Manaus – Pelo segundo ano consecutivo, o Fast Clube disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, em 2017, chega à 48ª edição, e, desta vez, com um time Sub-20 inexperiente na competição, após a renovação quase integral do elenco. O meia-atacante Matheuzinho, de 19 anos, é o único remanescente do grupo que debutou, no início deste ano, na Copinha e acabou eliminado, na primeira fase.

Mas, antes da despedida precoce, Matheuzinho e os demais colegas de equipe tiveram uma trajetória premiada, no ano anterior, em 2015, quando viraram ‘papa-títulos’. Das quatro competições que o time Júnior do Fast disputou, levou a taça de campeão em três: Estadual de Juniores, Copa Norte Sub-20 e Copa Amazonas (profissional).

“Toda a garotada ‘estourou’ a idade (de 20 anos) para disputar a Copinha e, dos quatro jogadores que ainda podiam participar, um foi servir o Exército, dois arranjaram emprego e o outro foi para o Alecrim (RN), mas quando voltou não dava mais tempo de inscrever”, explicou o técnico Darlan Borges, que novamente comanda o Tricolor na Copa São Paulo.

Para compensar a perda de uma geração entrosada e com potencial, Borges escolheu jogadores que foram cedidos pelos times adversários. “Fizemos uma seleção do Estadual de Juniores, com jogadores de vários clubes. Com exceção do Matheuzinho, todos são estreantes na Copa São Paulo”, afirmou Borges.

Os jogadores emprestados são do São Raimundo, Penarol, Sul América, Rio Negro e até do Manaus FC, reconhecido pela federação como campeão do Estadual de Juniores, após imbróglio na Justiça Desportiva.

“Com certeza, teremos dificuldades de entrosamento, porque o elenco deste ano, que foi desfeito, jogava há quatro anos junto, do Infantil ao Juniores. Estamos em treinamento desde o dia 20 de outubro, ou seja, mais de dois meses. É um tempo curto”, afirmou o técnico.

Na Copinha, o Fast estreia diante do anfitrião São Bernardo (SP), no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, no interior paulista, pelo Grupo 21, na próxima quarta-feira, dia 4 de janeiro. Em seguida, o Tricolor encara o Bahia, atual vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, na sexta-feira, dia 6, para fechar a primeira fase do torneio diante do Trindade (GO), no outro domingo, dia 8.

Experiência aos 19

O mais experiente do time do Rolo Compressor, o meia Matheuzinho disputará pela segunda vez a Copinha. A frustração pela saída na primeira fase do torneio, neste ano, serviu de lição, conforme ele. “Lá (na Copa Júnior), se exige muita técnica e preparação. Mas, em 2017, será diferente, estamos bastante unidos e esses jogadores novos já trabalharam juntos antes. Então, não vejo problemas de entrosamento”, disse.

Após as festas de Réveillon, a delegação do Fast viaja, neste domingo (1º), às 13h, rumo a São Bernardo do Campo.