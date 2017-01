FCecon interrompe tratamento de câncer por falta de medicamento

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – Pacientes com câncer estão com o tratamento de quimioterapia interrompido por falta de medicamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Susam). O remédio é o taxol, usado para a realização do procedimento quimioterápico e, segundo a FCecon, a interrupção ocorreu por “demora na entrega” do medicamento.

Aos prantos, a funcionária pública Osimar Torres, 45, disse que está preocupada com o andamento do tratamento dela de combate ao câncer. Ela afirmou que passou cinco horas, na última terça-feira (10), na FCecon, esperando pela sessão de quimioterapia, mas foi informada que o medicamento taxol estava em falta e que a paciente deveria retornar para casa e ligar para o órgão esta semana.

“Cheguei nove horas da manhã e saí duas horas da tarde e nada de quimioterapia. Era a última sessão e agora meu tratamento vai ficar atrasado, porque tenho que fazer uma segunda cirurgia”, afirmou a funcionária pública, acrescentando que ficou abalada psicologicamente e está preocupada com a continuação do tratamento. “Bate uma tristeza. Só Deus mesmo para nos confortar”, disse.

A vendedora Francy dos Santos, 39, disse que estava acompanhando uma amiga, de 30 anos, cujo nome não quis divulgar, que é paciente da FCecon no tratamento de nódulo cancerígeno em uma das mamas. Francy disse que também estava na FCecon, na última terça-feira, aguardando a amiga ser submetida a uma sessão de quimioterapia, quando as duas foram surpreendidas pela notícia de falta de taxol.

“Não deram nenhuma explicação. Só disseram que não tinham o medicamento e que era para ligar depois para saber se já tinha o remédio”, afirmou Francy, acrescentando que chegou na FCecon com a amiga, às 7h30, e saiu às 13h30 com a notícia de que a amiga não iria fazer o procedimento quimioterápico.

Um economista, de 30 anos, que pediu para não ter o nome identificado, disse que a mãe dele também estava na FCecon, na semana passada, e ficou sem fazer a quimioterapia por causa da falta do medicamento. “Isso não pode acontecer. São dezenas de pessoas que estão sem fazer quimioterapia”, reclamou o economista.

Recesso

Por meio da assessoria de imprensa, a FCecon informou que o medicamento taxol foi adquirido, via empenho, ano passado, “mas o fornecedor entrou em recesso, o que resultou em demora na entrega do quimioterápico”, afirmou o órgão, em nota, sem informar o nome do fornecedor. A previsão, segundo a FCecon, é de que o medicamento chegue ainda esta semana e fique disponível aos pacientes com câncer.

Conforme o Ministério da Saúde (MS), o taxol (ou Paclitaxel) é um medicamento indicado para o tratamento de câncer de vários tipos de nódulos cancerígenos, incluindo de mama e de ovário.