Festival de Flores de Holambra retorna a Manaus a partir de sexta

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Mais de 250 espécies de mudas e plantas ornamentais estarão em exposição e disponíveis para comercialização, na nova edição do Festival de Flores de Holambra, que retorna a Manaus de 13 a 26 deste mês. O evento receberá os visitantes na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, das 9h às 21h.

Embora rosas e orquídeas sejam as preferidas do grande público, bonsais orientais, hortênsias, begônias, éricas japônicas e pés de arruda também se destacam entre as mais de cem espécies. Flores como bromélias, azaleias, violetas e crisântemos, de variadas cores e matizes, também estarão à venda a preços populares.

O objetivo principal do evento é estimular o interesse pelo cultivo de flores e plantas ornamentais, despertando as pessoas para a necessidade, cada vez mais latente, da preservação do meio ambiente.

Realizado pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (CEBUDV), em parceria com a Cooperativa de Flores de Holambra e com o apoio de voluntários, o festival terá parte da renda destinada às obras e ações beneficentes do centro. A entrada será franca e a programação ainda contará com espaço kids, atrações musicais, espaço gastronômico e muito mais.