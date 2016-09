Festival leva três dias de música à zona leste

Manaus – Shows, barracas gastronômicas e apresentações culturais com acesso gratuito. É o que reserva a nova edição do Festival de Verão da Zona Leste para os dias 16, 17 e 18 de setembro, no estacionamento do Shopping Cidade Leste, na Avenida Grande Circular, das 16h à meia-noite.

Criado há mais de 30 anos, o evento tem como principal objetivo a busca pela valorização da cultura local, dos artistas e bandas da zona leste. “Queremos reunir as famílias, promover um espaço pra essas atividades, levar entretenimento sadio a esse povo”, afirma o idealizador do evento, Alex Gomes.

Ele explica, ainda, que evidenciar talentos artísticos da cidade também é um desejo pelo qual a organização da festa trabalha. “Queremos ampliar a visibilidade desses trabalhos, de bandas de sertanejo, rock, reggae, axé. São apenas três dias e é necessário uma seleção. Por isso, contamos com apoio do Sindicato dos Músicos do Amazonas (Sindmam), que também irá promover como atividade paralela ao festival, oficinas de canto popular e palestra sobre gerenciamento de carreira artística”, enfatiza.

Entre as atrações já confirmadas, estão Xote Real, Jôci Carvalho e banda, Gata Cobiçada, 100 Limite, Loka Tentação, Grupo Sedusamba, Forró Festança e Nelson Vity e banda.