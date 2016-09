Fifa abre investigação sobre ganhos de Blatter e Valcke na Copa no Brasil

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

São Paulo – Joseph Blatter e seus dois principais assistentes, entre eles Jérôme Valcke, tinham contratos para receber quase R$ 100 milhões em prêmios e bônus pela realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Agora, dois anos depois do evento e já afastados, todos os três passaram a ser alvo de um inquérito dentro da própria Fifa, num processo aberto pelo Comitê de Ética da entidade. A suspeita é de os pagamentos sejam ilegais e que possam se configurar como propinas.

Os contratos que estão sendo investigados pelo FBI e pela Justiça da Suíça apontam para suspeitas relativas aos critérios estabelecidos para justificar os pagamentos.

No total, o que a Fifa deu para Blatter, Jérôme Valcke e Markus Kattner (vice-secretário-geral) chegou a US$ 80 milhões (R$ 284 milhões) em apenas cinco anos em salários e prêmios. Os pagamentos geraram suspeitas depois que os contratos revelaram que o dinheiro foi garantido ainda em 2010 e previa que os valores seriam distribuídos até 2019, mesmo que Blatter, Valcke e Kattner fossem demitidos por justa causa de seus cargos.

O que surpreende a Fifa é que os valores foram autorizados em contratos assinados pelos próprios beneficiários, sem qualquer consulta.

Outra suspeita é de que os contratos foram assinados ainda em 2010, antes mesmo da eleição de Blatter para a presidência da Fifa naquele ano.

Blatter tinha contratos de US$ 12 milhões por sua contribuição para realizar a Copa no Brasil em 2014. Valcke, que chegou a sugerir que o Brasil recebesse um “chute no traseiro”, recebeu mais US$ 10 milhões, contra US$ 2 milhões para Kattner.

A mais rica copa da história foi realizada com dinheiro público. Mas gerou uma renda recorde para a Fifa de US$ 5,7 bilhões. Sem pagar impostos nem no Brasil e nem na Suíça, Blatter insistia que o dinheiro a renda do Mundial seria revertido ao futebol mundial, inclusive o brasileiro.

Busca

Esse e outros contratos estão agora sendo investigados. A polícia fez mais uma operação na sede da Fifa para obter informações e documentos sobre pagamentos para Joseph Blatter e Jérôme Valcke, ex-dirigentes da entidade. O Ministério Público da Suíça confirmou a operação, realizada na noite do dia 2 de junho.

A busca se referia aos contratos envolvendo os dois dirigentes, ambos já afastados da entidade por suspeitas de irregularidades. Um ano depois do início do processo contra a entidade e com mais de 41 pessoas afastadas ou indiciadas, a nova operação revela que as investigações continuam e se aproximam cada vez mais da direção da entidade por décadas.

A busca ocorreu nas salas de Markus Kattner, vice-secretário-geral da Fifa até o dia 23 de maio e demitido por Gianni Infantino, dirigente máximo da Fifa. Ele teria fechado acordos com Blatter e Valcke considerados como suspeitos.