Filho do narcotraficante “Zé Roberto” é preso suspeito de ordenar mortes em Manaus

Manaus – O foragido Luciano da Silva Barbosa, 27, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, o ‘Zé Roberto da Compensa ‘, foi preso com uma pistola PT 40 da Polícia Militar (PM), com 13 munições, na noite da última quinta-feira (15), enquanto se preparava para jogar futebol no Centro Social Urbano (CSU) da Compensa, na zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Juan Valério, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Luciano atualmente era o homem que ordenava as mortes relacionadas ao tráfico de drogas na cidade. “Para realizar a ação, foi feito um planejamento tático, já que o lugar onde o infrator estava havia diversas rotas de fuga. As equipes, de forma sincronizada, trabalharam no êxito da ação”, disse Valério.

Ainda conforme o delegado, Luciano foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido no dia 6 de novembro de 2015, pela 2 Vara Federal Criminal. Ele era um dos alvos da operação ‘La Muralla’, deflagrada pela Polícia Federal, no ano passado.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Luciano estava sendo monitorado pela Polícia Civil em casas noturnas de forró e em partidas de futebol que ocorriam pela capital.

O delegado Mário Paulo, da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), afirmou que a polícia está investigando para descobrir de quem era a pistola que foi encontrada com o filho do narcotraficante. “Ainda estamos investigando para descobrir se essa arma era roubada”, disse o delegado.

Com Luciano a polícia apreendeu também R$ 272 e bandeiras de um time amador de futebol. Luciano foi conduzido a Superintendência Regional da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Em coletiva a imprensa, na Delegacia Geral da Polícia Civil Luciano ficou calado e não quis falar onde estava escondido desde o ano passado.

