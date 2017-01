Força Nacional vai atuar no Complexo Prisional da BR-174, afirma Sérgio Fontes

Carla Albuquerque – DEZ Minutos / portal@d24am.com

Manaus – Os 136 policiais da Força Nacional, enviados pelo Governo Federal para ajudar no controle do Sistema Prisional do Amazonas, irão atuar nas unidades prisionais que formam o Complexo Prisional da BR-174. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, na manhã desta terça-feira (10), um grupo foi ao Complexo fazer o reconhecimento do local e, em seguida, vai analisar, junto com os órgãos de segurança, o plano de atuação.

Parte da tropa desembarcou na madrugada de hoje em Manaus. Eles vieram em um voo da Força Aérea Brasileira. Segundo informações do secretário, os policiais devem ficar em Manaus até que o sistema prisional do Estado esteja novamente estabilizado.

“No começo da tarde, a gente acerta tudo como eles vão fazer, mas antes foram para lá (Complexo), olhar o local todo. Vamos conceder coletiva para explicar de que forma vão atuar e eles seguem para o trabalho”, destacou Fontes.

Sérgio Fontes explicou que a ideia é que os policiais da Força Nacional atuem nos Centros de Detenção Provisório Masculino e Feminino (CDPM/CDPF), no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que foi palco do massacre dos 56 internos, no último dia 1. “A gente espera que eles fiquem até a estabilização do Sistema”, frisou o secretário.

Fontes explicou, ainda, que com a chegada da Força Nacional, a secretaria retira das unidades os policiais militares e redobra as ações de recaptura dos presos fugitivos.

A primeira aeronave modelo C-99 trazendo a Força Nacional desembarcou no Aeroporto de Ponta Pelada, no bairro Crespo, na zona sul de Manaus, por volta das 4h55 desta terça-feira (horário de Brasília, 2h55 no horário local), com 29 pessoas a bordo. Uma segunda aeronave modelo Hércules chegou às 7h45, com mais 71 homens. Ao todo, cem pessoas foram destacadas para compor a equipe que reforçará a segurança no Estado.