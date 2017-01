Fraudes no INSS somam R$ 19,4 milhões no Amazonas

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – As fraudes no sistema previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Amazonas renderam um prejuízo de, pelo menos, R$ 19,4 milhões nos últimos anos. Com a desarticulação de dois grupos fraudulentos, a Força Tarefa Previdenciária conseguiu evitar um rombo de R$ 23,7 milhões nas operações realizadas em 2016.

A Assessoria de Pesquisa Estratégica e Gerenciamento de Riscos (APEGR) considera como prejuízo evitado os pagamentos futuros a supostos beneficiários que não serão realizados em função da desarticulação de esquemas criminosos. A Força Tarefa Previdenciária é composta pela Previdência Social, Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

Uma das operações deflagradas no Amazonas, em 2016, foi denominada de Festum Fraudis e realizada em 11 de agosto, em Manaus. A operação foi deflagrada para desarticular um grupo organizado que atuava na concessão irregular de benefícios previdenciários de auxílio-doença, aposentadorias e pensões por morte, além de benefícios assistenciais.

As investigações tiveram início a partir de denúncias encaminhadas à ouvidoria geral da Previdência Social. A Força-Tarefa Previdenciária acompanhou o grupo por cerca de um ano, revelando o esquema que envolvia ao menos dois servidores, além de aliciadores e beneficiários. Os aliciadores atraíam segurados que buscavam benefícios e entravam em contato com os servidores, que providenciavam o lançamento de informações nos sistemas para proporcionar a liberação dos valores.

Identificação

Até agosto, a APEGR identificou 260 benefícios obtidos de forma fraudulenta, que resultaram em um prejuízo de, aproximadamente, R$ 15,7 milhões. Com a desarticulação do esquema criminoso, pelo menos, R$ 18 milhões deixaram de ser pagos aos supostos beneficiários, considerando a expectativa de sobrevida média da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foram cumpridos nove mandados judiciais na capital amazonense: cinco de busca e apreensão, dois de condução coercitiva e dois de prisão temporária, contra os servidores. Na tradução em latim, Festum Fraudis significa ‘festa da fraude’, numa referência aos codinomes utilizados por parte dos envolvidos para tratar de benefícios e propina, como ‘bolo’, ‘aniversário’ e ‘convite’.

Auxílio-reclusão

Outra operação foi deflagrada no último dia 20 de dezembro, com o nome de Pater Criminis, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios de auxílio-reclusão em Manaus. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão e três mandados de condução coercitiva, nas cidades de Manaus e Goiânia (GO).

As investigações indicaram que o grupo criminoso atuava no presídio de Puraquequara, recrutando detentos com o objetivo de fraudar a concessão de auxílio-reclusão. A quadrilha também recrutava mães com filhos menores de idade sem pai registrado. Os agenciadores providenciavam os trâmites de reconhecimento voluntário de paternidade em nome dos detentos, inclusive por via judicial, efetivando a averbação na certidão de nascimento das crianças. Os criminosos ainda são suspeitos de falsificar certidões de nascimento, modificando as idades das crianças, para que pudessem receber o benefício durante um período maior.

O objetivo era receber os valores atrasados de forma retroativa, que, em alguns casos, chegavam a quantias superiores a R$ 150 mil por benefício, valor que era dividido entre o detento e os agenciadores.

Outra forma de burlar a lei era a inserção de vínculos inexistentes na carteira de trabalho do presidiário, como forma de provar sua qualidade de segurado à época da prisão, condição necessária para a concessão dessa espécie de benefício a seus dependentes.

Segundo a APEGR, o prejuízo estimado em 73 benefícios de auxílio-reclusão, identificados até a deflagração da operação, era de R$ 3,7 milhões. Com a desarticulação do esquema criminoso, a Previdência evitou um prejuízo de outros R$ 5,7 milhões em valores que seriam pagos para os supostos beneficiários.

A operação foi denominada Pater Criminis, expressão em latim que significa ‘pai do crime’, em alusão aos falsos reconhecimentos de paternidade empregados pelo grupo criminoso para a obtenção dos benefícios de auxílio-reclusão.

Brasil

Em todo o País, foram deflagradas 48 operações e 31 ações de flagrantes contra fraudes no sistema previdenciário, em 2016, segundo a APEGR. As operações conseguiram evitar um prejuízo de mais de R$ 293 milhões aos cofres da Previdência, no ano.

Nas operações, foram cumpridos 809 mandados judiciais, sendo 157 mandados de prisão e 220 de condução coercitiva, além de 432 de busca e apreensão. As ações de flagrantes resultaram em 58 prisões.