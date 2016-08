Funcionários paralisam atividades em hospital na zona leste de Manaus

Por Isabelle Marques / Diário do Amazonas

Manaus – Funcionários terceirizados da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) paralisaram as atividades no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste (Joãozinho), desde as 7h desta sexta-feira (26), na zona leste da capital. Entre as áreas que estão paradas estão as de maqueiro, recepcionista, serviços-gerais e mensageiro. Eles alegam que não recebem salário há mais de dois meses.

De acordo com a funcionária Flávia Neves, responsável pelos serviços gerais do turno da noite do Hospital João Lúcio, a estimativa é de que 180 funcionários terceirizados estejam sem receber o pagamento, desde junho deste ano. “Em junho, nós recebemos apenas 50% do que trabalhamos no mês e como não vimos mais posicionamento tanto da secretaria como da direção do hospital resolvemos parar, a partir das 7h de hoje. Agora como vai ficar um hospital sem higienização, manutenção e cadastro para visitas?”, comentou a funcionária.

O grupo realizou uma manifestação no hospital João Lúcio na manhã de hoje. Eles afirmam que estão recebendo o vale transporte e alimentação da empresa contratada pelo Estado, BDA, por isso vão ao Hospital para o turno, no entanto, devido a falta do pagamento, não irão trabalhar. “Participam da paralisação funcionários da manhã e da noite. Não iremos voltar a trabalhar até tivermos um posicionamento”, afirmou.

A auxiliar de serviço gerais, Paula Monteiro, 30, conta que a falta do pagamento tem dificultado as coisas em casa. “Eu já fui despejada duas vezes nesse tempo. A gente vem com o objetivo de dar o nosso trabalho e não tem salário nem respostas. É doloroso vir trabalhar e não tem um pão para deixar para os filhos”, contou.

Atendimento

Para acompanhar o irmão no Hospital, a autônoma Maria Neves, 37, foi a unidade nesta manhã e percebeu que a paralisação afetou o atendimento. “O banheiro está muito sujo, além de que a lixeira estava cheia quase derramando em cima do meu irmão, pois não tinha ninguém para tirar”, contou. “Geralmente para entrar demora uns 5 minutos, é rápido. Sem recepcionista, se formou uma fila e fiquei pelo menos dez minutos esperando”, afirmou.

A servidora pública Franciane Correia, que foi acompanhar a mãe que está internada na enfermaria, conta que com a falta de funcionários de serviço gerais é visível a sujeita no local. “Não tinha papel higiênico e a pia estava entupida acabando que molhou o banheiro todo. E quem a gente ia chamar já que estão parados? Eu mesmo tenho que limpar o banheiro”, explicou a acompanhante.

O D24am enviou solicitação para posicionamento da Susam e aguarda resposta da secretaria.