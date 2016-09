Gari morre em acidente de trânsito no conjunto Viver Melhor 1

Carla Albuquerque/Diário do Amazonas

Manaus – O agente de limpeza pública Rodrigo Gomes da Silva, de 19 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira (19), por volta de 7h, em um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Esperança com Comendador José Cruz, no conjunto Viver Melhor 1, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Ele estava em uma moto, de placa PHB- 7540, e tinha ido comprar pão quando foi atingindo por um carro, modelo Gol, de cor vermelha e placa OAD-5041, conduzido por Vanessa Alves da Rocha, 36, que segundo amigos da vítima, é mulher de um policial identificado como Lívio do Nascimento da Silva.

De acordo com a mãe de Rodrigo, Antônia Natalina Gomes da Silva, 39, ele trabalhava como gari há três meses. Rodrigo havia saído de casa para ir ao trabalho por volta das 4h, conforme a mãe dele.

“Quando chegou lá, ele emprestou a moto de um amigo e saiu para comprar pão. Quem dirigia o carro era a mulher, mas esse policial mandou que ela saísse de lá, porque iria se responsabilizar. Mas ela matou foi um ser humano, não um animal. Eles pareciam mais preocupados com o carro deles do que com o meu filho”, disse.

De acordo com testemunhas, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou ao local, para tentar socorrer o rapaz, mas ele não resistiu. O caso foi registrado no 26 ° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em Boletim de Ocorrência (BO), registrado pelo policial no 6 ° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o soldado informou que estava no carro com a mulher, quando Rodrigo, que segundo ele, estava em alta velocidade, se chocou com a moto no carro deles. O policial justificou que, após o acidente, ligou para o Samu e fez todos os procedimentos necessários para tentar salvar a vida do rapaz, mas não conseguiu.

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) já está dando todo o apoio necessário à família do rapaz.