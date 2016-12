Gol inicia venda de passagens para voos Manaus-Buenos Aires

Da Redação / portal@d24am.com

Por Beatriz Gomes com informações da assessoria

Manaus – A venda de bilhetes para o voo entre Manaus e Buenos Aires pela Gol Linhas Aéreas já está disponível no site da empresa para viagens a partir de 4 de fevereiro. O trecho direto para a capital argentina custa R$ 770 e opera aos sábados com origem em Manaus e aos domingos a partir de Buenos Aires.

Na nova rota da Gol os voos diretos entre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, duram em média cinco horas.

“A nova rota está em linha com a estratégia da companhia de ampliar e reforçar a sua presença internacional, principalmente em destinos da América Latina”, afirma o diretor executivo de assuntos corporativos da Gol, Alberto Fajerman. “Já disponibilizamos a maior oferta de voos na Argentina e estamos orgulhosos em oferecer aos nossos clientes mais uma opção de voo partindo de Manaus”, finaliza o executivo.

Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737-800 com capacidade para até 177 clientes.

De acordo com a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Oreni Braga, o voo direto para Buenos Aires será estratégico para os negócios entre os dois destinos, já que a relação comercial entre a Zona Franca de Manaus e a Argentina é intensa. “Além disso, os países do Cone Sul estão descobrindo o Brasil, fora que a região Sul do País e a Amazônia é um importante destino para o argentino e o chileno”, disse Oreni.

A desoneração no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene de aviação, permitiu a manutenção dos voos operados pela Gol em Manaus, direto para o Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e a retomada da rota Manaus-Rio Branco, segundo a Amazonastur.

Atualmente, a Gol é a companhia aérea com o maior número de voos para a Argentina, atendendo as cidades de Buenos Aires (Aeroparque e Ezeiza), Córdoba, Rosário e Mendoza. A companhia mantém saídas de voo diretos de mais nove cidades brasileiras para a capital argentina, sendo elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Seguro, Fortaleza, Natal, Salvador e Recife.

Os bilhetes do voo Manaus – Buenos Aires estão disponíveis para venda no site da companhia, nas Lojas VoeGOL e nas agências de viagem.

Veja abaixo os horários dos voos:

Voo – G3 9246

Frequência – Aos sábados

Origem – Manaus

Saída – 15h35

Destino – Buenos Aires

Chegada – 21h35

Voo – G3 9247

Frequência – Aos domingos

Origem – Buenos Aires

Saída – 01h10

Destino – Manaus

Chegada – 05h10