Governo do AM gastou R$ 4,6 milhões com bloqueadores de celulares que não funcionam

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Governo do Amazonas, via a extinta secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejus) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), pagou R$ 4,6 milhões por serviços de bloqueio de celulares em presídios do Estado – que não impediram o uso dos aparelhos pelos presos – à empresa Polsec Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda., contratada via dispensa de licitação.

De acordo com o site Consulta Sócio, a Polsec tem como sócios Renato Medicis Maranhão Pimentel, a Fast One Sistemas Tecnologicos S.A. e a Delta Construções S.A, que está em recuperação judicial. A Delta é ligada ao empreiteiro Fernando Cavendish, que segundo a imprensa, deu um anel de € 220 mil (cerca de R$ 800 mil) para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral presentear à então primeira-dama do Estado, Adriana Ancelmo, em seu aniversário.

A construtora foi envolvida na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do bicheiro Carlinhos Cachoeira, em 2012, que levou à prisão de seu ex-dono. Durante as investigações, a Controladoria Geral da União (CGU) determinou que a Delta entrasse no rol de empresas inidôneas.

De acordo com informações do site Consulta Sócio, a Polsec é do Consórcio DPV e, em Manaus, funciona na Rua Constelação Cruzeiros do Sul, no bairro Aleixo.

No portal da transparência do Estado, aparecem dois contratos com a empresa. O 012/2013, com a Sejus, é para serviço de manutenção de equipamentos de telecomunicação (sistema de bloqueador de celular), com vigência de março a setembro, com o valor de R$ R$ 837.199,98, para as unidades Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

O contrato 011/2013 para aquisição de sistema de bloqueador de sinal de celular com atualização, implantação e manutenção do referido sistema para atender à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, com vigência de março a abril de 2013, era de R$ 1.058.500,00. Um termo aditivo, já via Seap, de R$ 799.000,00, previa o serviço até março do ano passado.

Tornozeleiras

O governo do Estado, via Sejus e Seap, já pagou R$ 5.452.955,00, desde 2015, à empresa Synergye Tecnologia de Informação Ltda. para prestação de serviço de monitoramento eletrônico por meio de rede de telecomunicações e sistemas informatizados capazes de identificar e localizar pessoas. O contrato 004/2014, por pregão, prevê o monitoramento de mil pessoas com as tornozeleiras.

O primeiro contrato, de R$ 7.128.000,00, com valor mensal de R$ 594.000,00, foi até março do ano passado. Foi feito um aditivo até março de 2017, de R$ 5.702.400,00, ou R$ 475.200,00 mensais, com readequação do Projeto Básico e supressão de 20% do valor originalmente contratado.

Em novembro de 2015, o DIÁRIO informou que apesar do investimento de R$ 4.622.499,98, em seis anos, com aquisição e manutenção de um sistema de bloqueio de sinal de telefonia móvel nos presídios do Amazonas, conforme dados do Portal da Transparência do Estado, a Seap não conseguiu impedir o uso de aparelhos celulares no sistema prisional. Segundo um levantamento realizado pelo jornal, cerca de mil aparelhos foram apreendidos dentro das cadeias do Estado durante revistas de rotina, entre 2013 e a publicação da reportagem.

Instalados em nove dos dez presídios do Amazonas, os bloqueadores de celular que, na teoria, deveriam impedir os presos de realizarem ligações telefônicas, são antigos e têm tecnologia defasada, de acordo com informações dadas, à época, pelo secretário da Seap, Pedro Florêncio.

“Quando a situação financeira do Estado permitir vamos fazer um contrato de comodato, em que a gente aluga os equipamentos. Desta forma sai mais barato porque mudando a tecnologia, eles (fornecedora) mudam os aparelhos. O erro, em 2009, foi que nós compramos os aparelhos”, afirmou.

Na época, Florêncio informou que estava previsto que a Polsec, mensalmente, realizasse varreduras dentro dos presídios para identificar pontos cegos, ou seja, áreas em que é possível burlar os bloqueadores, e redimensionar o sinal.