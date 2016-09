Governo obtém recursos adicionais de R$ 30 milhões no Ministério da Saúde

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O governador do Amazonas, José Melo, obteve junto ao Ministério da Saúde (MS) a liberação de R$ 30 milhões em recursos adicionais para aplicação no atendimento de média e alta complexidade. É uma verba extra dentro do Teto de repasses do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, o Amazonas ganha alternativa para solucionar problemas enfrentados pela rede de saúde pública em virtude da crise econômica. As informações são da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

José Melo se reuniu em Brasília (DF), nesta quinta-feira (1º), no Ministério da Saúde, para negociar a liberação dos recursos. A deputada federal Conceição Sampaio ajudou na articulação. A verba adicional foi liberada após a publicação do Decreto 37.218, que declarou Estado de Emergência Econômica no Sistema de Saúde do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira (31).

“Apesar das reformas que fizemos para economizar na máquina pública, a crise nos atingiu com bastante força. Fomos um dos Estados mais prejudicados no País com a queda na arrecadação de recursos. Nossa batalha diária é por manter a qualidade do atendimento às pessoas e, para isso, estamos lutando em diversas frentes e, como consequência dessa batalha, obtivemos esses recursos adicionais”, destacou o governador.

Em 2016, o teto-SUS previa o repasse de um montante de R$ 501 milhões ao Amazonas. O recurso adicional é incorporado ao montante. Entre os Estados brasileiros, este é a penúltima menor quantia. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, a liberação abre perspectivas.

Na quarta (31), durante reunião, em Manaus, com representantes das secretarias de Saúde dos Estados da Amazônia Legal, o governo informou que o custo estimado de despesa farmacêutica chega a R$ 17 milhões por mês, sendo que aproximadamente 30% referentes a insumos de alta complexidade.