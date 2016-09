Greve dos bancários prejudica clientes em Manaus

Por Patrick Marques /Dez Minutos

Manaus – Clientes de bancos afirmaram, na manhã desta terça-feira (6), que foram prejudicados com a greve dos bancários. Na maior parte das agências localizadas no Centro de Manaus, somente os caixas eletrônicos estavam funcionando. Os bancários decidiram iniciar a greve hoje, reivindicando reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, antecipação e reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira.

O assistente administrativo Jucicley Almeida, 32, disse que foi a uma agência da Caixa Econômica Federal, para assinar um contrato para receber, mas se deparou com a greve. “Eu tirei férias e precisava assinar esse contrato. Estou com viagem marcada para 16h. Agora, estou aqui, sem poder fazer nada. Vou aguardar, para tentar ser atendido”, disse.

Para o açougueiro Raimundo Nunes, 38, a situação da greve dos bancários é constrangedora para os clientes que necessitam dos serviços do local. “Sou do interior e venho em Manaus só para receber. Cheguei com passagem só de vinda, contando que ia receber e, quando chego aqui, encontro o banco nessa situação”, comentou.

Foto: Patrick Marques

Ainda de acordo com Raimundo, ele chegou a uma agência do Bradesco por volta das 7h e, às 10h, um gerente da agência informou que abriria o atendimento para os clientes que não possuem o cartão do banco. Logo após, uma fila foi feita para o atendimento individual de cada um.

Catia de Matos, 50, comentou que foi até a uma agência da Caixa para desbloquear o cartão de crédito e receber o salário, mas não conseguiu devido a greve. Para ela, a maneira mais correta seria que o banco deixasse uma parte do serviço funcionando, para que a população não fosse prejudicada.

Já o servidor público André Brazão, 45, acha que a greve dos bancários é justa, apesar de se sentir prejudicado com a suspensão dos serviços. “É um direito dos trabalhadores. Essas empresas bancárias têm muito dinheiro e poderiam resolver logo isso. Agora, prejudicar esse monte de gente é chato”, comentou.

O presidente do Sindicato dos Bancários, Nindberg Barbosa, afirmou que não é justa a proposta de 2,8%, que foi oferecida à classe. “A inflação do período é de 9,57%. Os bancos nos dizem que estão em crise, mas essa foi uma proposta muito rebaixada. Se eles, que têm grandes lucros, afirmam estar em crise, imagina para nós, que estamos fazendo a greve”, finalizou o presidente.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, não há previsão para o término da greve. Ele também informou que tem pessoas na porta das agências direcionando os clientes, de acordo com a situação e os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente.