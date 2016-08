Grupo promove ato público no calçadão da Ponta Negra

Manaus – Com o intuito de oferecer apoio a crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente, um grupo de amigos realizou, na manhã deste domingo (28), a 2º edição do ‘Grito de Paz’. O ato de conscientização que também cobrou do poder público, punições mais severas a quem pratica esse tipo de violência, aconteceu no calçadão da Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com o organizador, Ely Barbosa, é preciso despertar para a causa contra a violência às crianças e adolescentes. De acordo com ele, o grupo espera que leis sejam criadas para fortalecer as leis em favor das crianças.

“Em julho do ano passado, nós já havíamos feito o primeiro Grito da Paz, contra o alto índice de violência no Amazonas. Na época, o quadro de assassinatos era muito grande no Estado. Neste ano, nosso foco é contra o abuso sexual de crianças e adolescentes”, disse.

Barbosa destacou que levantou dados da Secretaria de Segurança do Amazonas e constatou que, nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 300 crianças e adolescentes foram abusados no Estado. “Sabemos que o número é mais expressivo, pois a um medo da vítima de se expor. A maioria dos casos é dentro da família e isso dificulta a denúncia”, revelou.

A advogada Talice Neves, 27, afirma que a sociedade civil deve se movimentar para lutar contra a violência. “Eu decidi apoiar o Grito de Paz e não sói ficar incomodado com as histórias. Devemos nos mover e fazer algo”, disse.

Segundo o empresário Ronaldo Penaldo, 44, não adianta apenas se sentir indignado. De acordo com ele, atos como esse fazem com que o poder público olhe com mais atenção a causa de proteção à criança. “Eu e as pessoas da minha igreja decidimos lutar contra a violência. Vamos em busca de fazer a diferença pela vida das crianças”, disse.

O ato público foi realizado em parceria com instituições beneficentes que atendem a crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual.