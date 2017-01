Guerra entre facções rivais chega às ruas de Manaus

Thiago Monteiro / portal@d24am.com

Manaus – Três dias após a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), a guerra entre as facções chegou às ruas de Manaus. Na noite da última quarta-feira (4), por volta de 22h, um homem, não identificado, com idade entre 25 a 30 anos, foi executado com um tiro na cabeça de pistola PT.40 (arma de uso exclusivo das policiais Militar, Civil, Federal e Forças Armadas), na Rua dos Pinheiros, conjunto José Bonifácio, bairro Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com moradores da região, a vítima era do Primeiro Comando da Capital (PCC), que junto com outros comparsas estava na rua ‘caçando’ traficantes da Família do Norte (FDN) e foi morto pelos próprio parceiros, por engano, quando eles começaram a atirar na direção de casas onde estariam membros da FDN.

No último domingo (1º), foi registrada a mais violenta rebelião da história do sistema prisional do Amazonas, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), com 56 mortos. Segundo a Secretária de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o estopim do motim foi uma rixa entre as duas facções criminosas citadas. No total, após tumultos no Compaj e no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), 184 detentos conseguiram fugir.

Disputa

Agora, nas ruas de Manaus, as duas facções seguem em disputa. Testemunha do crime, uma jovem, de 24 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que seis homens encapuzados e com coletes balísticos, entre eles, a vítima, chegaram andando na rua com pistolas, submetralhadora e escopeta gritando que estavam no local para matar traficantes rivais. “Um deles colocou a arma na minha frente e falava que era do PCC. Esse rapaz que morreu estava com eles e levou um tiro quando eles começaram a atirar na direção das casas”, contou a jovem.

Conforme uma moradora, de 57 anos, que por medo de represálias não quis dizer o nome, o grupo atirou em quatro casas da rua. “Foi muito apavorante. Eu e meu marido entramos no quarto com nossos filhos e nem saímos para olhar o que tinha acontecido”, disse.

Na manhã dessa quinta-feira (5), adolescentes e crianças encontraram cápsulas deflagradas de pistola .40 no local.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).