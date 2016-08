Homem é morto com sete facadas na zona norte de Manaus

Manaus – João Pedro Moura dos Santos, 25, foi assassinado, com sete facadas, na madrugada de hoje (28). O crime ocorreu na Rua 36, do Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. De acordo com a mãe dele, Eliane Castro Moura, 53, a família não tem suspeitos para o crime, mas acredita que a morte está relacionada ao fato de ele ser usuário de drogas.

Eliane disse que o rapaz estava com ela e um grupo de amigos, na Rua 42 do bairro, bebendo e suspeita que o filho usou drogas antes de ser morto. “Foi durante um descuido, ele estava do nosso lado. De repente, sumiu e quando soubemos, ele já estava esfaqueado na rua, mas não sabemos quem foi que fez isso com ele”, disse.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).