Homem fica ferido após veículo colidir em árvore na Avenida das Flores

Da Redação / Diário do Amazonas

Manaus – Emerson de Oliveira Brilhante, de 21 anos, ficou ferido após a colisão de um veículo S-10 em uma árvore na Avenida das Flores, na tarde desta terça-feira (13), em Manaus, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, no local do acidente foi informado que o veículo saiu da pista e bateu na árvore. Equipes realizaram a retirada do homem do veículo e o encaminharam para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima ainda estava consciente quando foi atendida pela equipe.