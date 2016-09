Homem mata irmão com cinco facadas após discussão no Tarumã

Thiago Monteiro /Dez Minutos

Manaus – Frank Macedo dos Santos, 25, morreu na manhã desta segunda-feira (19), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro-sul de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o principal suspeito deste assassinato é o irmão da vítima, o pedreiro Francivaldo Macedo da Silva, 30, que atacou o familiar com cinco facadas, por volta das 22h30 do último domingo (18), por conta de uma discussão na casa deles, no Ramal dos Jegues, bairro Tarumã, zona oeste.

Segundo Felipe Macedo, 24, irmão da vítima e do suspeito, na noite de ontem, Frank estava deitado com a namorada, em um colchão na cozinha, quando Francivaldo chegou ao local embriagado e ordenou que os dois saíssem do local. “Meu irmão tirou por menos, não gostou da situação, mas saiu com a namorada para não ter confusão”, contou Macedo.

Ainda conforme o irmão, ao passar alguns minutos, Frank falou para o suspeito: “Apronta essa comida e vai embora daqui”, disse. Conforme os policiais da DEHS, os dois começaram a discutir, quando Francivaldo foi na casa da vizinha, pegou uma faca, voltou ao local e feriu o irmão dele, com golpes no tórax, abdômen, braços e na perna direita.

Frank foi levado por vizinhos e familiares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a PC, Francivaldo fugiu e está sendo procurado pela polícia. O crime foi registrado na DEHS, que investiga o assassinato.